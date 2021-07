Tuổi trẻ Gia Lai hướng về tháng 7 tri ân

(GLO)- Hướng về Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7), tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương-bệnh binh, người có công với cách mạng.





Tri ân



Sáng 20-7, ngôi nhà của thương binh Nguyễn Thị Bảy (thôn 4, thị trấn Đak Đoa) đông vui hơn mọi ngày. Từ 8 giờ sáng, các bạn đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) của thị trấn đã có mặt tại nhà bà Bảy để dọn dẹp nhà cửa, tặng quà và tự tay nấu “mâm cơm gia đình”.

Đoàn Thanh niên thị trấn Đak Đoa tặng quà cho thương binh Nguyễn Thị Bảy (thôn 4). Ảnh: Phan Lài



Bước sang tuổi 73, sức khỏe của bà Bảy bắt đầu suy yếu do tuổi tác và bởi di chứng chiến tranh. Là y tá trong kháng chiến chống Mỹ, bà Bảy bị trúng đạn của địch nhưng may mắn sống sót. Hòa bình lập lại, vì hậu quả chiến tranh để lại, bà Bảy không lập gia đình mà sống một mình đến nay. Gần đây, bà còn bị loạn nhịp tim, chân tay run rẩy. Một mình bà trong ngôi nhà nhỏ. Hàng ngày, vợ chồng người cháu trai thường xuyên lui tới phụ giúp, lo liệu.



Trước đó mấy ngày, Đoàn thị trấn xin ý kiến bà Bảy về việc tổ chức nấu “mâm cơm gia đình” tại nhà. Gần trưa, khi mâm cơm đã hoàn tất, bà Bảy cùng các ĐVTN quây quần bên nhau. Trong bữa ăn, bà Bảy kể về những kỷ niệm của một thời kháng chiến hào hùng nhưng cũng lắm đau thương. Bà xúc động chia sẻ: “Ăn cơm một mình buồn lắm. Cảm ơn các cháu đến đây chung vui cùng bà. Cũng chỉ là những món ăn thường ngày, nhưng hôm nay, bà thấy ngon miệng hơn hẳn”.



Dịp này, Đoàn thị trấn Đak Đoa còn tặng bà Bảy một phần quà nhỏ, giá trị vật chất không nhiều nhưng ý nghĩa về mặt tinh thần, tạo niềm vui cho người nhận. Chị Trần Thị Hạnh-Bí thư Đoàn thị trấn Đak Đoa-chia sẻ: “Trong tháng 7, chúng tôi tổ chức hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách. Đặc biệt, năm nay, chúng tôi tổ chức bữa cơm gia đình. Hoạt động này bày tỏ sự biết ơn đối với gia đình có công, góp phần khơi gợi lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc”.



Nhằm thể hiện sự tri ân, vừa qua, Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh đến thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Sinh (SN 1919, tổ dân phố 1, thị trấn Ia Ly). Mẹ Sinh có 9 người con, trong đó có 7 người con trai tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chiến tranh đã cướp mất 2 người con của mẹ là liệt sĩ Phan Văn Quang và Phan Văn Giang. Trong đó, liệt sĩ Phan Văn Quang vẫn chưa tìm được phần mộ. Mẹ Sinh hiện đang sống cùng vợ chồng người con trai thứ.



Thấy ĐVTN tới thăm, mẹ Sinh ngồi cười móm mém. Nắm tay mẹ, anh Trịnh Công Duy-quyền Bí thư Huyện Đoàn Chư Păh-bày tỏ: “Là thế hệ trẻ, chúng con luôn tự hào và khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Noi gương cha anh, chúng con nguyện nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương”.

Huyện Đoàn Chư Păh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Păh thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Sinh (tổ 1, thị trấn Ia Ly). Ảnh: Phan Lài



Thay mặt gia đình, anh Phan Thanh Hải (con trai mẹ Sinh) bày tỏ: “Dù đã cao tuổi, không còn minh mẫn như trước, nhưng mẹ vẫn luôn nhớ chuyện 2 người con hy sinh, đau đáu chuyện anh Quang chưa tìm được phần mộ. Sự quan tâm của tổ chức Đoàn là món quà tinh thần, niềm an ủi rất lớn dành cho mẹ”.



Đa dạng hoạt động



Những ngày tháng 7 lịch sử, các cơ sở Đoàn trong tỉnh tổ chức hàng loạt hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” như: đăng ký chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm hỏi và tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, gia đình vùng căn cứ cách mạng; tổ chức hành trình đến “địa chỉ đỏ”, gặp gỡ nhân chứng lịch sử để ôn lại truyền thống; hỗ trợ tu sửa nhà ở, các công trình phục vụ đời sống cho các gia đình cựu thanh niên xung phong, gia đình có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn...



Cùng với đó, ĐVTN cùng nhau chỉnh trang, làm vệ sinh các phần mộ, lắp đặt lọ hoa sứ, hoa sen khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ sạch đẹp và ấm cúng hơn. Theo kế hoạch, lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh sẽ được Tỉnh Đoàn tổ chức vào tối 26-7. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, số lượng đại biểu, ĐVTN tham dự buổi lễ dự kiến rút gọn còn khoảng 20 người.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Không phải chỉ đến ngày 27-7, tuổi trẻ toàn tỉnh mới triển khai các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Hoạt động này được tổ chức Đoàn các cấp thực hiện xuyên suốt trong năm. Thông qua các hoạt động, thế hệ trẻ trong tỉnh thể hiện sự tri ân, đồng thời biết trân trọng hơn cuộc sống hiện tại, phấn đấu học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh nhà.



PHAN LÀI