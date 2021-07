Sân chơi bổ ích ngày hè

*Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: Đảm bảo cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 23 vụ đuối nước làm 27 em tử vong; 10 vụ xâm hại tình dục trẻ em; 1 vụ bạo hành; 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 em thiệt mạng; 1 trẻ tử vong do chó dại cắn… Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã ban hành Công văn số 2667-CV/TĐTN-TTNTH về việc tăng cường công tác phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Cấp tỉnh đã triển khai lắp đặt 150 bảng cảnh báo có nội dung tuyên truyền phòng-chống đuối nước tại các điểm sông, suối, ao, hồ và các hố sâu có nước do người dân tự tạo... Trong thời gian đến sẽ tiếp tục phối hợp lắp đặt thêm 150 bảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức những hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích, thiết thực cho thiếu nhi. Đơn vị nào đảm bảo an toàn về trang-thiết bị, cơ sở vật chất, nhân sự thì có thể tổ chức các lớp học bơi. Tới đây, Tỉnh Đoàn dự kiến tổ chức 2 lớp tập huấn phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước tại huyện Ia Grai và Mang Yang; 1 lớp tập huấn kỹ năng phòng-chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại huyện Chư Prông; 1 lớp tập huấn về quyền trẻ em tại Chư Sê. *Bà Trần Thị Thu Hà-Phó Trưởng phòng Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội): Nhân rộng mô hình “Ngôi nhà an toàn” Trong điều kiện phòng-chống dịch Covid-19, mô hình “Ngôi nhà an toàn” mà Sở Lao động-Thương binh và Xã hội triển khai từ năm 2016 đến nay tại nhiều địa phương đã phát huy tác dụng, giúp trẻ có môi trường sống an toàn, vui vẻ, ấm áp, có sự quan tâm, đồng hành của cha mẹ trong các hoạt động (kể cả hoạt động vui chơi, giải trí). Tới đây, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo nhân rộng mô hình này. Ngoài ra, Sở tiếp tục tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm quy hoạch, đầu tư quỹ đất, kinh phí để xây dựng thêm nhiều điểm vui chơi, giải trí cho trẻ; tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa để đầu tư trang-thiết bị... Sở cũng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn tạo sân chơi bổ ích, an toàn cũng như trang bị kỹ năng sống cần thiết cho trẻ em. *Chị Lê Thị Lệ Thủy (18 Hùng Vương, TP. Pleiku): Phụ huynh nên chủ động trang bị kỹ năng sống cho con Ngoài học bơi, con trai tôi là cháu Đặng Phúc Lâm (6 tuổi) còn theo học tại Câu lạc bộ Mr Bình ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai được 2 năm. Tôi rất hài lòng vì tìm ra môn thể thao phù hợp với cháu, đó là trò chơi vận động Sasuke. Khi đến đây, cháu được vận động tự do, giải phóng năng lượng, giúp tăng chiều cao, thể lực và sức bền. Tôi thấy hoạt động tại Câu lạc bộ rất bổ ích, lành mạnh, thỏa mãn nhu cầu của các bé thích vận động. Phụ huynh nên cho con theo học để chủ động trang bị kỹ năng cần thiết, tránh những tai nạn thương tích đáng tiếc có thể xảy ra. Cha mẹ cũng yên tâm vì có cách quản lý con hiệu quả, hạn chế việc xem ti vi, chơi điện thoại quá nhiều.