Nhiều thanh niên may khẩu trang tiếp sức mùa thi

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp diễn ra, để đảm bảo an toàn cho các thí sinh cũng như tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi, Tỉnh đoàn Kon Tum đã phát động phong trào may khẩu trang vải.

Chị Bạch Thị Mân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, tham gia may khẩu trang. ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tỉnh đoàn đã trưng dụng Trung tâm văn hóa - thể thao thanh thiếu nhi tỉnh làm nơi triển khai hoạt động. Nhiều ngày qua, các cán bộ Đoàn đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tham gia thực hiện. Mọi người luôn đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chẳng ai bảo ai, mỗi người đều cặm cụi làm việc trong khả năng của mình. Người thì cắt vải, may khẩu trang, người thì dán logo, chuẩn bị kính chống giọt bắn... cho chương trình Tiếp sức mùa thi.

Số khẩu trang này sẽ phát cho các tình nguyện viên tham gia chương trình Tiếp sức mùa thi

Anh Nguyễn Vũ Khanh, Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học, Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết từ ngày 15.6 đến nay đơn vị đã may được hơn 1.000 khẩu trang vải. Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều lúc cán bộ, đoàn viên phải mang nguyên vật liệu về nhà tự cắt may. Những người không thành thạo công việc này thì tiến hành dán logo vào khẩu trang và kính chống giọt bắn. Sau đó, cả nhóm tập trung hoàn tất những công việc còn lại và phân chia khẩu trang để vận chuyển đến các huyện.

Chị Bạch Thị Mân, Phó bí thư Tỉnh đoàn Kon Tum, cho biết có 34 cán bộ, đoàn viên tham gia hoạt động cắt may khẩu trang. Số khẩu trang này sẽ hỗ trợ cho lực lượng tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi. Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên, đơn vị còn chuẩn bị hơn 150 kính chống giọt bắn. Ngoài ra, Tỉnh đoàn còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ hơn 9.000 khẩu trang y tế, 10.000 chai nước để phát miễn phí cho thí sinh và phụ huynh. Đồng thời, chuẩn bị hơn 30 thùng nước sát khuẩn để phục vụ trong thời gian diễn ra kỳ thi.

“Bên cạnh việc chuẩn bị khẩu trang để phát miễn phí, Tỉnh đoàn cũng có 30 suất quà, trị giá 300.000 đồng/suất, để hỗ trợ những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật… khi tham gia kỳ thi. Trong thời gian diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi sẽ giúp đo thân nhiệt, sát khuẩn, phát khẩu trang và nước miễn phí cho thí sinh. Hy vọng kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra an toàn, thuận lợi”, chị Mân chia sẻ.

Theo Đức Nhật (TNO)