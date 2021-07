Du học sinh 9X về nước tình nguyện tham gia chống dịch

Những ngày về nước, chứng kiến dịch Covid-19 lan rộng, một du học sinh đăng ký để trở thành tình nguyện viên tham gia chống dịch.



Nhật Quang tự hào khi trở thành tình nguyện viên hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 ở TP.HCM. Ảnh: NVCC

Là sinh viên của Trường Highline (Mỹ), Ngô Nguyễn Nhật Quang (23 tuổi) trở về nước học trực tuyến kể từ tháng 1.2020. Tranh thủ những ngày còn ở quê nhà, nam sinh viên ngụ tại Q.7, TP.HCM đăng ký tham gia tình nguyện tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở thành phố.

Mong được góp sức cho quê nhà

Dưới cái nắng gần 40 độ C của TP.HCM, chàng trai đứng suốt 6 tiếng để điều phối, nhắc nhở người dân tại khu phong tỏa. Trực ca từ 12 giờ - 18 giờ, công việc hằng ngày của Quang là cùng dân phòng, công an đảm bảo an ninh ở khu vực bị phong tỏa.

“Tôi canh ngay chốt để tránh tình trạng người ngoài vào trong khu vực bị phong tỏa, người bên trong lẻn ra ngoài, xịt khử khuẩn các vật phẩm trước khi đưa vào bên trong, nhắc nhở người dân giữ khoảng cách an toàn với nhau…”, Quang kể và bày tỏ mong muốn được góp chút sức lực cho quê nhà.



Nhật Quang (bên trái) thường chốt trực tại khu phong tỏa. Ảnh: NVCC

“Con đói không, mệt không, ăn uống gì không?” là những câu hỏi mà Quang nhận được khi làm tình nguyện. Những chai nước mát chứa tình yêu thương của người dân gửi tặng càng khiến Quang nhận ra công việc tình nguyện đem lại cho anh hạnh phúc và muôn vàn kỷ niệm.

“Những ngày nắng nóng, có mệt một chút nhưng nghe được những lời động viên cố lên và sự quan tâm của cô chú là tôi thấy vui và tràn đầy năng lượng”, Quang chia sẻ.

Mang niềm tin là TP.HCM và cả nước sẽ nhanh chóng “khỏe” lại, Quang nói: “Tôi không sợ nhiễm bệnh vì chính quyền đang làm rất tốt rồi, sẽ không có tình nguyện viên nào gặp nguy hiểm vì chính phủ sẽ đồng hành và bảo vệ chúng tôi đến cùng”.



Nhật Quang tự hào khi tham gia đội hình thanh niên tình nguyện tham gia chống dịch Covid-19. Ảnh: NVCC

“Mất đi, tôi vẫn muốn làm điều ý nghĩa”

Không chỉ tham gia công tác chống dịch Covid-19, tình nguyện viên trẻ này còn đăng ký hiến tạng khi qua đời. Quang nói: “Khi tôi mất đi, vẫn còn lại những sự sống bên trong mình, còn cả một gia đình phía sau. Mất đi, tôi vẫn muốn được làm điều ý nghĩa cho xã hội”.

Chính nỗi đau mất cha vào năm 2019 đã khiến Quang hiểu rằng, ai cũng chỉ sống được một lần trong đời. Vì vậy, mong muốn được cống hiến và giúp sức lớn dần trong anh. Với Quang, mọi việc mình làm đều không vạch rõ “ranh giới” tại sao.

“Tôi nghe theo trái tim tôi mách bảo. Những gì tôi làm cho cuộc sống này, tôi chỉ mong lan tỏa một phần tình yêu thương của mình đến với mọi người”, nam du học sinh tình nguyện tham gia chống dịch, chia sẻ.

Theo Thanh Dung (TNO)