Khen thưởng hành động dũng cảm của em Trần Nguyễn Anh Duy cứu bạn thoát khỏi lưỡi hái tử thần

(GLO)- “Thấy các bạn chới với giữa dòng nước, em không kịp nghĩ gì cả, chỉ lao xuống cứu các bạn thôi”-đó là chia sẻ của em Trần Nguyễn Anh Duy (lớp 7, Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) sau khi cứu sống 2 người bạn thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 3 (xã Biển Hồ) có rất đông bạn bè tới chơi và nghe em Trần Nguyễn Anh Duy kể lại chuyện lao mình vào dòng nước sâu cứu người khỏi đuối nước.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-6, khi đang cùng các bạn thả diều tại bãi đất trống thuộc thôn 4 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku), Duy nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Vội nhìn xung quanh thì thấy có 4 bạn học cùng trường đang chới với dưới nước. Nhanh như cắt, Duy lao xuống và cứu được 2 bạn Hoàng Kiều Thùy và Lương Thị Yến Nhi. Một người dân phát hiện sự việc cũng đã nhảy xuống vớt 2 em còn lại và đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 2 em này đã tử vong.

Nói về thời khắc cứu người của mình, em Duy cho biết: “Lúc đó, em không nghĩ gì khác, chỉ muốn cứu các bạn thôi. Em biết bơi từ năm 7 tuổi. Hiện tại, tuần nào em cũng cùng bạn đi tập ở hồ bơi Kiên Cường (phường Yên Thế). Em mong có nhiều bạn biết bơi để tự bảo vệ mình và cứu người. Dù đã cứu sống 2 bạn, nhưng còn 2 bạn không thể cứu kịp, em buồn lắm”.

Người thân đều bất ngờ trước điều Duy vừa làm. Bởi dù ngang độ tuổi với nhau nhưng 2 bạn nữ được cứu cao lớn hơn Duy. Ngồi nghe con kể lại câu chuyện, chị Nguyễn Thị Lương Hiền cho biết: “Về nhà, Duy cũng không dám kể chuyện cứu bạn. Đến khi Công an xã Biển Hồ muốn gặp Duy để hỏi đầu đuôi câu chuyện thì tôi mới biết. Tôi lo sợ nhưng cũng rất tự hào về con. Cũng may, Duy biết bơi, có kỹ năng và biết cách xử lý khi ở dưới nước nên mới an toàn”.

Em Hoàng Kiều Thùy vẫn chưa hết sợ hãi khi nhắc lại chuyện suýt bị đuối nước. Ảnh: Thủy Bình

Rời nhà em Duy, chúng tôi đến nhà em Hoàng Kiều Thùy (cùng ở thôn 3). Từ ngày được Duy cứu sống, em Thùy vẫn chưa hết bàng hoàng khi từng đứng giữa ranh giới sinh tử và cũng chứng kiến người bạn thân là em Trần Doãn Lê Trang bị tử vong. Em Thùy kể: “Chiều đó, em cùng các bạn trong nhóm ra khu vực bãi đất trống ở thôn 4 để thả diều. Trong lúc vui đùa, kẹp tóc của một bạn bị rơi nên 4 bạn cùng nhau đi tìm. Khi tìm ở mép sông, do đoạn đó trơn trượt nên chúng em ngã xuống nước. Gặp chỗ nước sâu, không biết bơi lại vùng vẫy nhiều nên chúng em trôi càng xa. May có bạn Duy tới kịp thời nên em mới được cứu sống”.

Kể lại câu chuyện, nước mắt Thùy không ngừng rơi khi nhắc đến bạn thân bị đuối nước. “Trang là bạn thân của em. Ngày nào chúng em cũng gặp nhau để học bài, tập nấu ăn. Giờ chỉ nhìn được bạn qua di ảnh, em buồn quá”-Thùy buồn rầu chia sẻ.

Chưa hết bàng hoàng khi con gái của mình suýt chết đuối, anh Hoàng Ngọc Trai cho biết: “May mà lúc đó có cháu Duy nhìn thấy, lại dũng cảm, không ngại hiểm nguy nhảy xuống cứu Thùy lên. Gia đình tôi biết ơn cháu Duy nhiều lắm. Chỉ cần trễ vài phút thôi là gia đình tôi ân hận suốt đời”.

Cũng chưa hết sợ hãi khi nhắc đến thời khắc đó, em Lương Thị Yến Nhi cho biết: “Giờ được ngồi đây nói chuyện, em vẫn chưa hết hoảng sợ. Em không biết bơi nên trượt chân xuống hồ là đã uống no nước. Em biết ơn bạn Duy nhiều lắm”.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt cho em Trần Nguyễn Anh Duy. Ảnh: Thủy Bình

Hành động dũng cảm cứu người của em Trần Nguyễn Anh Duy được nhiều người cảm phục và khen ngợi. Sau khi hay tin Duy cứu được 2 bạn học sinh thoát khỏi bàn tay tử thần, Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen gương người tốt-việc tốt tiêu biểu cho em. Chủ tịch UBND TP. Pleiku cũng đã tặng giấy khen cho cậu học trò dũng cảm cứu người.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-chia sẻ: Hành động của em Duy khiến nhiều người khâm phục. Tỉnh Đoàn sẽ làm hồ sơ đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Duy. Qua đây, Tỉnh Đoàn cũng đề nghị các tổ chức Đoàn cơ sở tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở các em thiếu nhi không được chơi ở những khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo nơi dễ xảy ra tai nạn đuối nước cũng như tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi an toàn, lành mạnh trong dịp hè, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

THỦY BÌNH