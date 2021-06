Khen thưởng 2 cán bộ công an dũng cảm cứu người bị đuối nước ở Hồ Tây

Nghe tiếng tri hô của người dân về việc có người phụ nữ đang bị đuối nước trên Hồ Tây, Thượng úy Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh liền nhanh chóng bơi ra cứu.



Hai cán bộ công an quận nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vì hành động dũng cảm. (Nguồn: Tuổi trẻ Thủ đô)



Ngày 14/6, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Đại tá Mai Trọng Thắng - Trưởng Công an quận Tây Hồ đã trao bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho Thượng úy Đỗ Đức Lưu, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Trung úy Lê Ngọc Khánh, cán bộ Công an phường Thụy Khuê-Công an quận Tây Hồ vì có thành tích đột xuất trong công tác cứu giúp người dân trên địa bàn quận.



Trước đó, vào khoảng 7 giờ 15 ngày 22/5, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực vườn hoa đường Thanh Niên thuộc địa bàn phường Thụy Khuê (Tây Hồ), Thượng úy Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh nghe tiếng tri hô của người dân về việc có người phụ nữ đang bị đuối nước trên Hồ Tây.



Ngay lập tức, Thượng úy Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để giải quyết vụ việc.



Tại hiện trường, khá đông người dân đang hoảng loạn. Cách bờ khoảng 50m có một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước, có biểu hiện đuối nước.



Trước tình huống đó, Thượng úy Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh đã nhanh chóng bơi ra chỗ vị trí người phụ nữ, tiếp cận, ứng cứu đưa được người này lên bờ an toàn.



Sau khi lên bờ, qua động viên, hỏi thăm, hai cán bộ công an biết được danh tính người phụ nữ là Nguyễn Thu H., sinh năm 1986, trú tại phường Tứ Liên (Tây Hồ).



Tiếp theo đó, Thượng úy Đỗ Đức Lưu và Trung úy Lê Ngọc Khánh cùng đồng đội đã đưa chị Nguyễn Thu H. về trụ sở Công an phường Thụy Khuê, đồng thời liên hệ người nhà đến trụ sở để đưa chị H. về chăm sóc tại gia đình.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)