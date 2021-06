Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

(GLO)- Thời gian qua, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua, nổi bật là phong trào “Sáng tạo trẻ” cũng như hoạt động xung kích, sáng tạo vì cộng đồng, tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) đóng góp sức trẻ xây dựng cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển.





Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”



Anh Bùi Duy Toàn-Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh-cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác chuyên môn, ĐVTN trong khối đã ra sức thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Ở đâu có ĐVTN và tổ chức Đoàn, ở đó có hoạt động sáng tạo”. Qua đó, ĐVTN đã tích cực đề xuất nhiều ý tưởng sáng tạo, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học-công nghệ vào lĩnh vực công tác, hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Anh Bùi Duy Toàn (thứ 4 từ trái sang, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh) tặng giấy khen của Đoàn khối cho các cá nhân có thành tích trong phong trào "Sáng tạo trẻ". Ảnh: Phan Lài



Trong quá trình vận hành điện, anh Lê Diên Long (Chi Đoàn Điện lực Pleiku) nhận thấy khi mưa to, gió lớn, giông, sét, xác suất đứt dây khá cao. Sự cố này thường rơi vào vị trí kẹp răng rẽ nhánh, gây mất an toàn điện và nguy hiểm cho người dân. Trên cơ sở đó, anh Long đã nảy ra sáng kiến làm bộ kẹp để lắp đặt tại các vị trí xung yếu nhằm chống rớt dây khi có sự cố. Nói về bộ chống rớt dây có kích thước nhỏ gọn, giá thành khoảng 50.000 đồng/bộ, anh Long cho biết: “Công ty khuyến khích, tạo điều kiện để ĐVTN nghiên cứu, sáng tạo. Tôi rất vui khi sáng kiến của mình đem lại lợi ích thiết thực và triển khai trong toàn hệ thống”.



Chung niềm đam mê cống hiến, anh Phạm Xuân Phúc-Phó Bí thư Chi Đoàn cơ sở Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Tây Nguyên đã có sáng kiến “Phối hợp tổ chức sản xuất hợp lý trong công tác tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nổ mìn tại công trình mỏ”. Sáng kiến này có ưu điểm nâng quy mô bãi nổ, chất lượng các bãi nổ tốt; rút ngắn thời gian làm việc; đảm bảo an toàn về nổ mìn, nhất là vào mùa mưa. Sáng kiến được Công ty đánh giá cao, đảm bảo quy chuẩn theo quy định, áp dụng vào thi công nạp mìn trên khai trường mỏ. “Từ phong trào “Sáng tạo trẻ”, tôi đã có nhiều sáng kiến được Công ty ghi nhận, biểu dương và càng có động lực để gắn bó với nghề”-anh Phúc chia sẻ.



Xung kích tình nguyện vì cộng đồng



Ngày 12-6, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Chi Đoàn Cục Quản lý Thị trường tỉnh tổ chức điểm bán hàng hỗ trợ tiêu thụ vải thiều cho bà con nông dân Bắc Giang. Trước đó, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã gửi thư kêu gọi các tổ chức Đoàn hưởng ứng; đồng thời, vận động bạn bè, người thân mua vải. Ngoài ra, Đoàn khối làm đầu mối tiếp nhận, lên phương án thu mua, vận chuyển vải đến các điểm tiêu thụ và giao hàng. Trong 1 ngày, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã bán được gần 6 tấn vải. Theo kế hoạch, Đoàn khối sẽ tổ chức thêm 2 đợt hỗ trợ tiêu thụ vải thiều, dự kiến vào cuối tháng 6 và ngày 12-7.

Điểm bán hàng do Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều. Ảnh: Phan Lài

Từ đầu năm đến nay, toàn khối có 45 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của ĐVTN được các cấp công nhận, làm lợi hơn 1 tỷ đồng cho các cơ quan, doanh nghiệp. Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 11 cá nhân; Đoàn khối cũng tuyên dương, khen thưởng 17 cá nhân có thành tích trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Cùng với đó, các cơ sở Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho thiếu nhi, xây dựng nhà tình nghĩa cho ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm 2021, Đoàn cơ sở Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai, Đoàn cơ sở Ngân hàng cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Bắc Gia Lai phối hợp với Đoàn phường Hoa Lư (TP. Pleiku) nhận giúp đỡ thường xuyên em Hồ Vĩnh Đan (lớp 1, Trường Tiểu học Bùi Dự, phường Hoa Lư). Em Đan có hoàn cảnh hết sức khó khăn, cả gia đình hiện sống trong căn nhà trọ chỉ 20 m2. Các đơn vị đã thường xuyên đến nhà động viên, tặng học bổng, đồ dùng học tập cho em Đan và nhu yếu phẩm sinh hoạt cho gia đình. Em Đan chia sẻ: “Em vô cùng biết ơn vì nhận được sự quan tâm của các anh chị. Em hứa sẽ nỗ lực hơn trong học tập để xứng đáng với sự giúp đỡ này”.



Trao đổi với P.V, Bí thư Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Đoàn khối đã quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều hình thức, được các tổ chức Đoàn trực thuộc hưởng ứng gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, doanh nghiệp. Các phong trào, hoạt động thiết thực tạo điều kiện ĐVTN trong khối không ngừng trau dồi chuyên môn, phát huy đam mê, sáng tạo. Nhiệm vụ của Đoàn khối là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào, hoạt động bổ ích; đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm cổ vũ, khích lệ ĐVTN không ngừng sáng tạo, cống hiến.



PHAN LÀI