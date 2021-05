Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp tổ chức Ngày hội ý tưởng sáng tạo Khối Công nhân và tuyên dương gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc năm 2021

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Công nhân 2021, sáng 31-5, tại Nông trường Cao su Đoàn Kết, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang tổ chức "Ngày hội ý tưởng sáng tạo Khối Công nhân và tuyên dương gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc năm 2021".





Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn trao bằng khen cho các cá nhân có ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Hà Đức Thành

Tại chương trình, Tỉnh Đoàn đã trao bằng khen cho 10 đoàn viên, thanh niên Công ty vì đã có ý tưởng, giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Dịp này, Tỉnh Đoàn cũng đã tuyên dương 2 gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc. Nhằm chia sẻ khó khăn với các thanh niên công nhân, trong chương trình, Tỉnh Đoàn tặng 10 suất quà (mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng) cho các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Thanh niên Công ty cũng trao 10 suất quà cho 10 thanh niên công nhân có thành tích lao động xuất sắc trong 5 tháng đầu năm 2021.



Trong đợt này, Tỉnh Đoàn đã tặng 50 bằng khen cho các cá nhân, tập thể ở 4 công ty cao su và Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có ý tưởng, giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả sản xuất và 10 bằng khen cho 10 gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc.



Trong dịp này, Đoàn Thanh niên Công ty TNHH một thành viên Cao su Mang Yang cũng đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ 4S “Sản lượng cao-Sản phẩm tốt-Sáng tạo mới-Sản xuất an toàn” tại Chi Đoàn Xí nghiệp Chế biến Cao su Kdang.



HÀ ĐỨC THÀNH