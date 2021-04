Giảng viên đẹp như diễn viên

Nhiều fan vì điển trai và tài năng Việt An dễ thương, luôn cởi mở, sẵn sàng tham gia và hỗ trợ bạn bè, các sinh viên mới vào trường, do đó giảng viên trẻ tài năng và điển trai này luôn nhận được sự quý mến của mọi người. Việt An là 1 trong 40 đại biểu toàn Hà Nội tham gia dự án “Quốc hội trẻ Việt Nam” giai đoạn 2 - 2015 do Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng Hội đồng Anh và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam tổ chức. Anh là 1 trong 4 đại diện của Hà Nội dự Diễn đàn thanh niên quốc tế và hội trại các thành phố kết nghĩa Bắc Kinh, Trung Quốc. Anh cũng là thành viên đội tuyển Kinh tế quốc dân tham dự vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC 2016.