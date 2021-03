Pleiku: Khen thưởng chàng trai bắt cướp ngày 30 Tết

(GLO)- Chiều 1-3, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố cho anh Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1990, trú tại tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) vì có thành tích đột xuất trong tấn công trấn áp tội phạm.





Thượng tá Phan Nhật Toàn tặng giấy khen của Chủ tịch UBND TP. Pleiku cho anh Thủy. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 11-2 (tức ngày 30 Tết), khi đi trên đường Trần Phú, đoạn gần Trung tâm thương mại Pleiku, anh Thủy nghe tiếng hô hoán của chị Nguyễn Thị Thủy (trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) về việc bị 2 đối tượng đi xe máy cướp giật túi xách. Thấy vậy, anh Thủy âm thầm bám theo phía sau 2 đối tượng.

Đến đoạn ngã 3 đường Lê Lợi-Quang Trung, anh đã khống chế, tóm gọn 1 đối tượng và thu giữ chiếc túi xách của chị Thủy, bên trong có 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone X và hơn 7,6 triệu đồng tiền mặt. Đối tượng bị bắt được xác định là Võ Quốc Đại (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Hội Thương, TP. Pleiku), còn đồng bọn là Lưu Quý Đôn (SN 1991, trú tại xã Hòa Phú, huyện Chư Păh). Đây đều là các đối tượng đã có tiền án và nghiện ma túy.



Tại buổi lễ, Thượng tá Phan Nhật Toàn-Trưởng Công an TP. Pleiku đã biểu dương tinh thần dũng cảm, mưu trí của anh Thủy khi tham gia truy bắt 2 tên cướp. Nhờ hành động của anh Thủy, lực lượng Công an đã đấu tranh mở rộng, qua đó xác định Đại cùng đồng bọn còn gây ra thêm vụ cướp giật tài sản khác.

Trưởng Công an TP. Pleiku mong rằng thời gian tới, anh Thủy tiếp tục phát huy tinh thần nhiệt huyết, góp phần bảo vệ cho bình yên của thành phố. Đồng thời cho biết, Công an thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", nhân rộng những điển hình như anh Thủy, kêu gọi quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần tố giác, đấu tranh với tội phạm.



VĂN NGỌC