Người cứu bé gái rơi từ tầng 12: Tôi run vì hạnh phúc khi cứu được bé gái

“Tôi vẫn đang rất run, run vì hạnh phúc bởi cứu được cháu bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hơi hối tiếc khi lúc đỡ bé vẫn khiến bé bị thương”. Người cứu bé gái rơi từ tầng 12A kể lại.

Bé gái rơi từ tầng 12A xuống được anh Nguyễn Ngọc Mạnh đỡ. Ảnh: LN



“Tôi vẫn đang rất run, run vì hạnh phúc bởi cứu được cháu bé. Nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn thấy hơi hối tiếc khi lúc đỡ bé vẫn khiến bé bị thương”. Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - 'người hùng' cứu cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A rưng rưng chia sẻ.



Được biết, trước đó chiều 28.2, khoảng 16 giờ 34 phút , cư dân tại tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội, phát hiện một bé gái ở ban công một căn hộ tầng 12A (tầng 13 của chung cư). Cô bé nhanh chóng trèo qua lan can, tụt ra phía ngoài ban công. Người dân khi đó hô hoán, kêu gọi người ứng cứu



Rất nhanh trí, anh Mạnh đã kịp thời trèo lên mái tôn gần đó để đỡ và cứu sống cháu bé.



"Lúc đó tôi đang chạy xe tải, đang chở hàng, sau khi nghe tiếng hét, tôi chui ra khỏi xe và nhìn lên thì thấy cháu bé đang lơ lửng ở trên lan can. Tôi chẳng kịp nghĩ gì chỉ chạy nhanh lên mái tôn để đón cháu." Anh Mạnh chia sẻ.





Anh Mạnh cũng có con gái 3 tuổi. Ảnh NVCC



Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, nam thanh niên 31 tuổi không chần chừ, nhanh chóng tìm cách để đón cháu bé.



"Tôi trong chốc lát, tìm đường để đón cháu bé, may quá ở đó có cái mái tôn nên tôi nhảy lên để đón cháu." Anh Mạnh hồi tưởng lại.



Sau cú rơi tự do của cháu bé và anh Mạnh đỡ được, trên mái tôn vẫn in hằn vết lõm từ cú rơi và cái đỡ của anh. Theo hình ảnh từ camera giám sát của chung cư ghi lại, bé gái rơi tự do với tốc độ rất nhanh, nhưng may mắn anh đã bắt được bé gái.



"Khi vừa leo lên mái tôn, tôi đang cố gắng đứng vững thì cháu bé đã rơi xuống đến chỗ tôi. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng", anh Mạnh kể.



Sau khi đỡ được bé, anh Mạnh đã bị bong gân tay.



Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, anh Mạnh chỉ nghĩ rằng bé gái cũng như con mình, nên tìm cách nhanh chóng lao lên đỡ bé. "Con gái tôi cũng 3 tuổi, bé cũng như con tôi, nên tôi thấy thế tôi cứ lao lên thôi, chứ tôi cũng chẳng nghĩ được gì nhiều", anh Mạnh nói.



Sau khi đỡ được bé gái, anh Mạnh bàn giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà và phải rời đi do đang dở công việc.



“Lúc tối, gia đình bé gái gọi cho tôi, thông báo là bé bị gãy tay, chân, không ảnh hưởng đến tính mạng”, anh Mạnh cho biết.



Anh cũng cho biết, anh cũng đã nhận được lời cảm ơn của gia đình, nhưng không muốn gia đình cháu bé phải hậu tạ. "Tôi làm việc này vì lương tâm", anh Mạnh nói.



https://laodong.vn/xa-hoi/nguoi-cuu-be-gai-roi-tu-tang-12-toi-run-vi-hanh-phuc-khi-cuu-duoc-be-gai-884460.ldo

Theo Minh Ánh - Tô Thế (LĐO)