Công bố 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

Trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020, có cô giáo Hà Ánh Phượng (dân tộc Mường, Trường THPT Hương Cần, Phú Thọ), người lọt top 10 giáo viên xuất sắc toàn cầu năm 2020, do tổ chức Varkey Foundation bình chọn.



Cô giáo người Mường Hà Ánh Phượng được chọn là 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 - Ảnh NVCC



Ngày 9.3, T.Ư Đoàn đã công bố Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Trước đó, Hội đồng giải thưởng đã họp lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến và bỏ phiếu kín chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020.



Chủ trì phiên họp Hội đồng lần thứ hai có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng giải thưởng; anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.



Ban Bí thư T.Ư Đoàn chủ trì cuộc họp bình chọn - Ảnh Như Ý



Căn cứ hồ sơ và công tác thẩm định, phân tích, đánh giá, Thường trực Hội đồng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam năm 2020 đã xét chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 và 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 trên 9 lĩnh vực.



Các tiêu chí để xét chọn gồm: hồ sơ hợp lệ; thành tích của các đề cử trong năm 2020; các phần thưởng và hình thức tôn vinh trong năm 2020 và những năm trước; mức độ tác động và truyền cảm hứng xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ.



Ban tổ chức cũng cho biết, tổng lượt bình chọn trực tuyến các để cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 đạt 11.589.760 phiếu, tăng 1,88% so với tổng lượt bình chọn các để cử Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019.



Lễ Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020 và lễ kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu dự kiến diễn ra ngày 21.3.2021 tại thủ đô Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ dự kiến sẽ có buổi gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng năm 2020.



Các đại biểu tham gia Hội đồng bình chọn giải thưởng - Ảnh Như Ý



10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020.



1. Bùi Hồng Đức, 19 tuổi, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội.

2. Đoàn Lê Hoàng Tân, Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật liệu cấu trúc nano và phân tử, ĐH Quốc gia TP.HCM.

3. Trần Anh Tú, 31 tuổi, khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

4. Thiếu tá Trần Việt Hải, 32 tuổi, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp

5. Đại úy Nguyễn Trung Đức, 33 tuổi, Phó trưởng Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ.

6. Nguyễn Văn Quyết, 30 tuổi, Đội trưởng CLB Bóng đá Hà Nội FC.

7. Phạm Ngọc Anh Tùng, 32 tuổi, Công ty TNHH Công nghệ và thương mại UFO (Foodmap Asia).

8. Võ Minh Quang, 15 tuổi, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

9. Hoàng Tuấn Anh, 36 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vũ Trụ Xanh.

10. Hà Ánh Phượng, 30 tuổi, giáo viên Trường THPT Hương Cần, Phú Thọ

10 gương mặt triển vọng:

1. Ngô Quý Đăng, 17 tuổi, Trường THPT chuyên KHTN, ĐHQG Hà Nội.

2. Đại úy Vũ Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm kết cấu vật liệu - Viện hàng không vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - viễn thông quân đội.

3. Đặng Đức Huy, 33 tuổi, giáo sư tập sự, khoa hóa và môi trường, ĐH Trent, Canada

4. Bùi Thanh Nghị, Bí thư chi đoàn Xí nghiệp bao bì An Khang, Công ty công nghiệp in - bao bì Liksin - TNHH MTV.

5. Thượng úy Lê Thừa Văn, 27 tuổi, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị.

6. Trung sĩ Tống Văn Đông, 21 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, Thanh Hóa.

7. Nguyễn Văn Đương, 25 tuổi, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia 2, TP.HCM.

8. Nghiêm Tiến Viễn, 31 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Gostream.

9. Hoàng Thị Yến, 15 tuổi, Liên đội trưởng Trường THCS Tôn Thất Tùng, TP.HCM.

10. Ninh Đức Hoàng Long, 30 tuổi, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary.



