Người trẻ sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phồn thịnh của đất nước

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - ẢNH: NGỌC THẮNG



Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên nhân dịp đầu năm mới, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho rằng năm 2021 người trẻ Việt sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phồn thịnh của đất nước.



3 chuyển động lớn của người trẻ



Thưa anh, năm 2020 nước ta phải đối diện với đại dịch Covid-19 và thiên tai. Trong bối cảnh đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm qua đã được triển khai thế nào và kết quả ra sao?



Anh Nguyễn Anh Tuấn: Đúng là năm 2020 có bối cảnh hết sức đặc biệt: dịch bệnh Covid-19, rồi các đợt thiên tai, lũ lụt. Chúng tôi cảm nhận được có 3 sự chuyển động rất lớn, không chỉ ở cấp trung ương mà ở cả cấp cơ sở, của đoàn viên thanh niên. Trong điều kiện có nhiều khó khăn, tất cả các nhiệm vụ mà chương trình công tác, phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đặt ra vẫn được hoàn thành đầy đủ.



Thứ nhất là sự chuyển đổi phương thức hoạt động của Đoàn đã thực sự thiết thực, hiệu quả, gắn rất sát với nhiệm vụ chính trị của đất nước, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thể hiện sự sáng tạo, nhạy bén, linh hoạt của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là ở cơ sở. Xuất hiện rất nhiều mô hình, cách làm sáng tạo trong hoạt động Đoàn, Hội mà không cần phải dựa vào hiệu ứng đám đông như trước đây. Thứ hai là sự xuất hiện trên “tuyến đầu” của tổ chức Đoàn, Hội, các tổ chức thanh niên Việt Nam và của những bạn trẻ ở các mặt trận gian khổ, khó khăn, cam go, như đại dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt, đã để lại dấu ấn trong xã hội. Thứ ba là sự trưởng thành trong nhận thức, suy nghĩ, tư duy của các cấp bộ Đoàn và cán bộ Đoàn. Từ thực tiễn này anh em đã “lớn lên”, trưởng thành hơn, tạo được uy tín đối với cấp ủy và xã hội.



Quyết tâm “ra” được quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp



Xin anh cho biết vì sao năm 2021 được Trung ương Đoàn chọn chủ đề công tác là “Năm thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”? Câu chuyện này đã được thực hiện từ năm 2016 đến nay, và đã đạt được kết quả nhất định. Vậy năm 2021 sẽ có điểm gì mới?



Năm 2021 chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn do hậu quả để lại của dịch Covid-19 và tác động của thiên tai, lũ lụt cũng như diễn biến tình hình thế giới rất phức tạp. Nhận thức được trách nhiệm của mình, Đoàn và các tổ chức thanh niên sẽ đặc biệt quan tâm đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, để góp phần thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đề ra: vừa chống dịch, vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế, đặc biệt đảm bảo tốt an sinh xã hội, thực hiện chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau.



Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, trong một hội nghị tập huấn trang bị kiến thức về phát triển kinh tế cho thanh niên- Ảnh: Dương Triều



Sau 4 năm thực hiện chương trình hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, chúng ta đã đạt được 3 thành công lớn: khơi dậy mạnh mẽ khát vọng khởi nghiệp của thanh niên; thiết lập được một cơ chế để tham vấn chính sách với các bộ, ngành, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ một cách thường xuyên, định kỳ thông qua hoạt động lớn như diễn đàn thanh niên khởi nghiệp; và số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp tăng lên một cách rõ rệt, có những start-up Việt Nam đã xứng đáng ở tầm “kỳ lân”, gọi vốn ở những thị trường lớn trên thế giới như Mỹ, Singapore và đoạt giải quán quân trong các cuộc thi khởi nghiệp của thế giới…



Ba cái được đó, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy và bổ sung thêm những giá trị mới cho chương trình khởi nghiệp của năm 2021.



Cụ thể những giá trị mới sẽ là gì, thưa anh?



Trung ương Đoàn sẽ quyết tâm để ra được một quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tất nhiên quỹ này chưa thể giải quyết hết được nhu cầu vốn của cộng đồng khởi nghiệp, nhưng nó sẽ là một kênh dẫn vốn, trợ vốn cho những start-up có tiềm năng. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn, truyền thông để nâng cao nhận thức hiểu biết, kỹ năng và tư duy cho các bạn thanh niên và cộng đồng khởi nghiệp trẻ.



Chúng tôi sẽ huy động sự tham gia của cộng đồng các doanh nhân lớn, thành đạt, có kinh nghiệm tầm cỡ khu vực và thế giới, để hình thành hội đồng tư vấn cho cộng đồng khởi nghiệp trẻ. Các buổi tư vấn trực tuyến sẽ được tổ chức thường xuyên, để các chuyên gia chia sẻ những câu chuyện thành công và thất bại.



Đặc biệt, bối cảnh dịch bệnh, thiên tai cũng đặt ra yêu cầu mới trong hỗ trợ cho thanh niên nông thôn khởi nghiệp. Chúng tôi sẽ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực này, như sẽ khai trương vận hành ứng dụng “Con đường nông sản” để làm công cụ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm cho các bạn thanh niên nông thôn khởi nghiệp…



Tổ chức hành trình khởi nghiệp trên nền tảng chuyển đổi số



Chuyển đổi số đang là xu thế tất yếu và thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong cuộc cách mạng này. Tổ chức Đoàn, Hội sẽ làm gì để hỗ trợ họ?



Chúng tôi xác định có 5 nhóm công việc phải làm trong chuyển đổi số. Tại chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Bộ Giáo dục - Đào tạo, chúng tôi đã bàn rất kỹ về nội dung này. Viên gạch đầu tiên chúng ta cần phải đặt, đó chính là chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; chuyển đổi số trong dạy và học, trong tư duy, phương pháp, để thay đổi nhận thức về chuyển đổi số trong thanh thiếu nhi. Thứ hai, chúng tôi sẽ tập trung cho cộng đồng khởi nghiệp. Chúng tôi đang thiết kế chương trình chi tiết về tổ chức hành trình khởi nghiệp trên nền tảng chuyển đổi số. Hành trình này sẽ diễn ra trong suốt cả năm 2021, đến tất cả các khu vực vùng miền, gắn với tất cả hoạt động khởi nghiệp của thanh niên.



Đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục tham vấn từ cộng đồng khởi nghiệp, từ các bạn thanh niên, để kiến nghị ra được sandbox (cơ chế thử nghiệm chính sách mới) liên quan đến chuyển đổi số. Đây là những lĩnh vực rất mới, rất lạ, chưa có tiền lệ. Nếu dựa trên khuôn khổ chính sách pháp luật hiện hành thì không ai dám quyết gì cả. Vì vậy, cần có khung chính sách thử nghiệm.



Diễn đàn Tri thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 4, năm 2021 sẽ bàn về chuyển đổi số, với việc tổ chức các buổi thảo luận nhóm từ đầu năm, để các đại biểu trong và ngoài nước trao đổi, thông qua đó nâng cao nhận thức, kiến thức, truyền bá kinh nghiệm tham vấn chính sách. Và chủ đề này sẽ không dừng lại ở năm 2021 mà sẽ còn đi trong những năm tiếp theo.



Lễ trao giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2020- Ảnh: Bảo Anh



Để đạt được những mục tiêu đó, anh kỳ vọng gì về những đóng góp của người trẻ trong năm 2021?



Chúng tôi tin rằng từ vai trò, vị thế Việt Nam ngày càng lớn trên trường quốc tế, mỗi thanh niên sẽ có nhận thức suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với công việc chung của đất nước và có những kế hoạch riêng của mình, để tiếp tục hoàn thiện mình vươn lên. Dự báo về năm 2021 còn rất nhiều khó khăn trước mắt, nhưng thường khi đất nước có những khó khăn, thì tinh thần đoàn kết lại được củng cố; sức sáng tạo, sự bền bỉ và tinh thần vượt khó của người dân nói chung, của bạn trẻ nói riêng, được nhân lên gấp bội.



Chính khó khăn, thách thức sẽ mang lại những cơ hội chưa từng có trong tiền lệ và tôi tin rằng chỉ những người trẻ mới đủ nhạy bén, đủ sự sáng tạo để nắm bắt được cơ hội từ chính những thách thức khó khăn mang lại. Tin rằng, năm 2021, người trẻ Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho sự phồn thịnh của đất nước.

