9X điển trai từ mê Parkour đến định hướng nội dung sáng tạo YouTube

Hoàng Nguyễn (23 tuổi, ở Hà Giang) có ngoại hình điển trai, từng biết đến với nhiều clip Parkour mạo hiểm, mới đây anh trở thành người định hướng nội dung sáng tạo YouTube.



Gặp Hoàng Nguyễn (tên đầy đủ Nguyễn Huy Hoàng) ở ngoài đời, ít người nghĩ chàng trai quê ở Hà Giang này lại mới chỉ là một cử nhân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội bởi vẻ ngoài chững chạc và phong thái tự tin.



Huy Hoàng từng biết đến với việc tham gia một số clip nhảy Parkour, một môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi kỹ thuật cao và sự dẻo dai của cơ thể. Không chỉ là một thú chơi, Parkour còn đem đến nhiều giải thưởng và cơ hội lớn cho chàng cử nhân Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.



Chàng trai mê mạo hiểm



Sinh ra và lớn lên ở Hà Giang, một tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc. Vào một ngày đẹp trời, Parkour đến với Hoàng một cách tình cờ. “Vào năm lớp 7, khoảng năm 2010, mình có chơi với các anh ở lớp trên, lúc đó mọi người xem được một đoạn video ngắn về những thanh niên đang thực hiện những động tác chạy và nhảy trên đường phố, sau khi xem xong cả đám cảm thấy vô cùng hứng thú”.





Thời điểm đó mạng xã hội chưa phát triển như hiện tại, tư liệu và video về Parkour cũng không nhiều, nhưng cả nhóm vẫn quyết tâm tìm tòi và theo đuổi. Đến nay, Hoàng cũng đã có 10 năm tập luyện môn thể thao này.



“Parkour có rất nhiều động tác, kết hợp thành một chuỗi chuyển động để di chuyển qua các chướng ngại vật. Mình nhớ nhất là khoảng 6 tháng đầu tiên tập được gần 15 động tác, đó chỉ là mức cơ bản nhất cứ chưa có gì to tát. Phải đến khi tập luyện được 3 năm thì mình mới làm thuần thục và kết hợp được các động tác vượt chướng ngại vật”.





Bắt đầu từ quán quân một cuộc thi nhảy Parkour được tổ chức tại Hà Nội vào năm 20 tuổi, Hoàng đã tự tin và tham gia một loạt cuộc thi quy mô lớn hơn, từ đó dành về cho mình hàng loạt thành tích ấn tượng: Giải nhất video ấn tượng cuộc thi “Phá băng khoảng cách”; Giải nhất cuộc thi “chúng ta phá cách” do một trường ĐH tổ chức; Giải video sáng tạo cuộc thi “I’m topteen contest” do một nhãn hàng sữa tổ chức; Giải nhì cuộc thi “Note the movie” do một nhãn hàng công nghệ tổ chức…





“Một trong những giải thưởng trên đã đưa mình sang Ý 1 tuần. Lúc đó mình chỉ muốn chạy về ôm bố mẹ và nói Parkour đã giúp con thực hiện được giấc mơ sang trời tây…”, 9X chia sẻ.



Thích "làm dâu trăm họ"



Sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế học quản trị của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Hoàng đang phụ trách vị trí quản lý đối tác cho một công ty về truyền thông tại Hà Nội. Cụ thể công việc là định hướng và phát triển nội dung cho các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube. Đây là công việc mới mẻ và nhiều tiềm năng của người trẻ hiện đại.





“YouTube là cầu nối đưa tiếng nói của mỗi cá nhân ra rộng hơn, một nền tảng giúp kết nối mọi người gần nhau hơn bao giờ hết, công việc chính của mình chủ yếu sẽ phải cập nhật và xem rất nhiều nội dung trên YouTube”, Hoàng miêu tả.



“Nhiều anh chị em, bạn bè hay nói vui với mình rằng, công việc này giống như 'làm dâu trăm họ', Quả đúng vậy! Nhưng cá nhân mình lại thích điều đó, chắc một phần vì tính cách thích khám phá, giao lưu kết bạn của mình”, 9X nói về lý do lựa chọn công việc này.



Vậy Parkour có gì liên quan đến công việc hiện tại?”, người viết đặt câu hỏi. “Parkour đánh dấu những bước đi đầu tiên trên con đường tiếp xúc với YouTube của mình. Từ khoảng năm nhất ĐH - lúc đó có rất nhiều hội nhóm giao lưu với nhau - chúng mình thường gặp gỡ và ghi hình lại những khoảnh khắc tập luyện Parkour. YouTube chính là nơi mà chúng mình chia sẻ những khoảng khắc đó và được rất nhiều người đón nhận.



Nhờ đam mê với Parkour và mong muốn được chia sẻ, mình quyết tâm tìm hiểu những kiến cơ bản trên YouTube để thông qua những video được đăng tải sẽ giúp bộ môn này được nhiều người biết đến hơn, những kiến thức này chính là bước khởi đầu để mình theo đuổi công việc hiện tại”.





Bí quyết xác định thế mạnh bản thân



Sớm lựa chọn được công việc ưng ý ngay sau khi ra trường, Hoàng chia sẻ bí quyết là các bạn trẻ phải xác định được rõ thế mạnh của bản thân là gì, hãy ngồi xuống và ghi ra giấy những gì mình có thể làm tốt nhất. Còn nếu mọi người vẫn đang loay hoay không biết thế mạnh của mình là gì thì có thể dành ra một hoặc hai năm đầu tiên khám phá, tìm tòi và trải nghiệm những điều mới mẻ. “Khi nhìn lại trong hành trình đó chỉ chúng ta mới hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống và đi theo tiếng gọi của con tim mình”.



9X cho biết vẫn duy trì niềm đam mê với Parkour bằng việc tập luyện và tham gia các giải thi đấu. Mục tiêu trong công việc của Hoàng là không ngừng tìm tòi, cố gắng mở rộng thêm nhiều mối quan hệ và tích luỹ kinh nghiệm trong quá trình làm việc.



