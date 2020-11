Lồng ghép hoạt động ngoại khóa trong tiết chào cờ: Sáng tạo, hiệu quả

(GLO)- Nhiều trường học ở Gia Lai đã đổi mới hình thức sinh hoạt chào cờ đầu tuần bằng cách lồng ghép đa dạng các hoạt động ngoại khóa. Không chỉ mang đến niềm yêu thích, hứng khởi cho học sinh, việc làm này còn góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức tuân thủ pháp luật trong nhà trường.

Phong phú các hoạt động



Tiết chào cờ sáng 9-11 của Trường THPT Hoàng Hoa Thám (TP. Pleiku) diễn ra trong không khí rộn ràng. Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức chương trình đố vui tìm hiểu kiến thức pháp luật trong giờ chào cờ. Hoạt động “học mà chơi-chơi mà học” này nhằm góp phần giúp học sinh toàn trường thêm hiểu biết và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật mọi lúc, mọi nơi.



Giáo dục tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn khó khăn cùng tiến là một trong những nội dung được Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP. Pleiku) lồng ghép trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà



Trực tiếp triển khai các hoạt động chào cờ, cô Phan Thị Bích Thủy-Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám-cho hay: Việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa trong giờ chào cờ đầu tuần được nhà trường thực hiện từ khá lâu và chỉ triển khai đơn lẻ theo từng tháng. Năm nay, trường xây dựng và ban hành kế hoạch sinh hoạt dưới cờ để tổ chức thực hiện xuyên suốt năm học.

Theo đó, mỗi tuần đều có một chủ đề, chủ điểm riêng gắn với những ngày lễ lớn trong tháng. Chẳng hạn, tháng 9 là lồng ghép tuyên truyền về an toàn giao thông, tháng 10 ngoại khóa tìm hiểu về truyền thống Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam gắn với giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, tháng 11 là những hoạt động tri ân thầy cô. Ngoài ra, nhà trường tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục các em phát huy những thói quen có ích trong cuộc sống; lòng biết ơn cha mẹ, thầy cô; xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; giữ gìn vệ sinh trường lớp…



Tương tự, nhiều năm qua, những giờ chào cờ đầu tuần cũng đã trở thành sân chơi giáo dục, rèn luyện kỹ năng bổ ích của học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Theo cô Trịnh Thị Hạnh-Phó Hiệu trưởng nhà trường, ngoài các hoạt động do Liên đội chủ động tổ chức, trường còn phối hợp với Trạm Y tế phường Hoa Lư, Công an TP. Pleiku, Hội Cựu chiến binh phường… tuyên truyền, nâng cao ý thức cho học sinh về truyền thống cách mạng, kỹ năng phòng tránh đuối nước, tự bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bản thân, tuân thủ pháp luật an toàn giao thông đường bộ, tác hại của ma túy…



Không chỉ ở TP. Pleiku, nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện thành công việc đổi mới hình thức chào cờ, trong đó có cả những ngôi trường nằm ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Cô Tống Thị Thắm-Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) thông tin: Dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua, dưới sự tham mưu của Liên đội, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức lồng ghép trong giờ chào cờ các hoạt động bổ ích như: Hội thi kể chuyện Bác Hồ, tiết đọc dưới cờ, giới thiệu sách hay, câu chuyện hay, tuyên truyền về phòng-chống tai nạn thương tích, phòng-chống xâm hại tình dục trẻ em, Luật Trẻ em, tình yêu biển đảo, cách phòng tránh đuối nước…



Hiệu quả tích cực



Thay vì những lời giáo huấn cứng nhắc, báo cáo nhận xét khô khan, các hoạt động ngoại khóa được lồng ghép trong giờ chào cờ đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và ý thức tuân thủ pháp luật cho học sinh trong các nhà trường. Chính nhờ sự đổi mới đó, chất lượng giờ chào cờ đã được nâng lên rõ rệt. Giờ đây, học sinh không chỉ thụ động ngồi nghe nữa mà trực tiếp tham gia, đóng góp ý kiến, phản biện hay bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, thể hiện hiểu biết của mình.



Em Đỗ Văn Vũ (lớp 11A10, Trường THPT Hoàng Hoa Thám) hào hứng chia sẻ: “Từ khi nhà trường thực hiện đổi mới hình thức chào cờ, chúng em đều rất háo hức, mong chờ đến thứ hai hàng tuần để được thỏa sức trải nghiệm. Ở đây, chúng em chính là chủ thể trực tiếp trao đổi, phản biện và trải nghiệm chứ không thụ động ngồi nghe như trước. Chúng em còn được thỏa sức sáng tạo với các tiết mục múa, hát, tiểu phẩm tuyên truyền… để làm nổi bật chủ đề, chủ điểm của từng tuần. Ý thức làm việc nhóm và tính tự giác từ đó cũng được nâng lên rõ rệt”.



Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng (huyện Đức Cơ) thực hành kỹ năng sơ cứu cho người bị đuối nước trong giờ chào cờ. Ảnh: Mộc Trà



Đồng quan điểm, em Hồ Thị Hồng Phúc (lớp 9/4, Trường THCS Phạm Hồng Thái) bày tỏ: “Tiết chào cờ ở trường đã không còn nhàm chán, đơn điệu nữa mà có nhiều hoạt động thú vị. Những kiến thức, kỹ năng chúng em tiếp thu được qua các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần đều rất cần thiết và bổ ích. Chúng em còn được bồi đắp về tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ các bạn có hoàn cảnh khó khăn cùng tiến. Em hy vọng thời gian đến, trường sẽ tổ chức thêm nhiều chương trình phù hợp, ý nghĩa để chúng em được trau dồi và rèn luyện nhiều hơn”.



Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-cho biết: Những năm học gần đây, phần lớn trường học các cấp trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lồng ghép hoạt động ngoại khóa vào tiết chào cờ đầu tuần với nhiều nội dung phong phú, sinh động. Trong đó, 2 mô hình giáo dục trực quan nổi bật có thể kể đến là “Diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” và Phiên tòa giả định.

Mỗi Liên đội, Đoàn Thanh niên trường học có những cách làm sáng tạo riêng, song hiệu quả mang lại đều rất đáng ghi nhận. Ý thức, hành vi của học sinh không ngừng chuyển biến theo hướng tích cực, tình trạng vi phạm pháp luật trong học sinh được kiềm chế, kéo giảm. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá-tốt được nâng lên, riêng học sinh hạnh kiểm yếu phải rèn luyện trong hè giảm đáng kể.

Thời gian đến, Liên đội cũng như Đoàn Thanh niên các trường học cần tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành để xây dựng thêm các chương trình, hoạt động giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống phù hợp với diễn biến tâm sinh lý của học sinh và điều kiện thực tế của đơn vị trường học.

MỘC TRÀ