Kỹ sư CNTT được săn đón nhiều nhất trong những tháng cuối năm

Kỹ sư; trưởng phòng kinh doanh, marketing và PR kỹ thuật số; kỹ sư và quản lý công nghệ thông tin (CNTT), gia công phần mềm… là những vị trí đang được các nhà tuyển dụng săn đón trong những tháng cuối năm 2020.

Kỹ sư CNTT được các nhà tuyển dụng săn đón nhiều nhất trong những tháng cuối năm ẢNH TRƯỜNG SƠN Đây là kết quả khảo sát xu hướng tuyển dụng của Công ty tuyển dụng và tư vấn nhân sự ManpowerGroup Việt Nam công bố ngày 9.11.

Bà Nguyễn Thu Trang, Giám đốc Dịch vụ tuyển dụng và tư vấn nhân sự (ManpowerGroup Việt Nam), cho biết khảo sát được thực hiện trên hơn 135 đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực nhân sự và thu hút nhân tài.

Các doanh nghiệp dự đoán nhu cầu tuyển dụng sẽ phục hồi trong giai đoạn nửa cuối năm 2020, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19.

Theo khảo sát, hơn 27% doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nghiêm trọng và gần 7% chịu tác động nghiêm trọng đến mức đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

Hơn 48% nhà tuyển dụng cho hay doanh nghiệp của họ chịu tác động phần nào do đại dịch, chỉ khoảng 17% vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh bình thường. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, bán sỉ, bán lẻ và chăm sóc sức khỏe.

Do tác động của dịch Covid-19, đến cuối quý 2/2020, hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp khá ảm đạm, có đến hơn 44% doanh nghiệp dự định giảm tuyển dụng.

Tuy nhiên, vào đầu quý 3, triển vọng tuyển dụng xuất hiện dấu hiệu phục hồi, với hơn 38% doanh nghiệp dự kiến hoạt động tuyển dụng sẽ trở lại tình trạng trước Covid-19 trong vòng 3 tháng tới. Bên cạnh đó, khoảng 21% dự kiến phục hồi trong vòng 6 tháng và 35% dự kiến hơn 6 tháng đến 12 tháng.

Kết quả khảo sát cho thấy, 5 ngành nghề hàng đầu dự đoán hoạt động tuyển dụng sẽ phục hồi trong vòng từ 3 đến 6 tháng, gồm: CNTT và truyền thông (18%); bán sỉ, bán lẻ và thương mại (17%); chế biến và sản xuất (14%); dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp (10%); chăm sóc sức khỏe và y tế (9%).

Bà Nguyễn Thu Trang chia sẻ, 5 vị trí đang được săn đón hiện nay bao gồm: kỹ sư; trưởng phòng kinh doanh, marketing và PR kỹ thuật số; kỹ sư và quản lý CNTT (bao gồm các ngành sản xuất, dịch vụ tài chính, bất động sản, hàng tiêu dùng nhanh; trưởng phòng kinh doanh; khởi nghiệp công nghệ và năng lượng tái tạo).

“Lý do các ngành nghề này được săn đón một phần do xu hướng dịch chuyển các nhà máy sang Việt Nam. Ngoài ra, do sự phát triển của công nghệ và tác động của Covid-19, thương mại điện tử phát triển cần nhiều nhân sự quản lý, phát triển hệ thống CNTT và quản lý kinh doanh”, bà Thu Trang nói.

Theo ManpowerGroup Việt Nam, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ tuyển dụng vị trí cố định toàn thời gian chiếm đa số (hơn 32%), tiếp theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ chuyển đổi nghề nghiệp, quản lý sự nghiệp và phát triển lãnh đạo (hơn 24%). Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ khoán việc và cho thuê lại lao động chiếm hơn 13%.

Theo Thu Hằng (Thanh Niên)