Đội tình nguyện 'tinh nhuệ'

Những ngày qua, đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh do Thành đoàn TP.HCM triển khai đã hỗ trợ người dân Quảng Nam sửa chữa nhà, khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh Thành đoàn TP.HCM giúp dân sửa chữa nhà sau bão số 9. TÂM ĐAN

Tình nguyện đăng ký

Mới đây, Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh do Thành đoàn TP.HCM triển khai đã có mặt tại H.Núi Thành, H.Thăng Bình và TX.Điện Bàn (Quảng Nam). Đội thanh niên tình nguyện đã trao tặng tổng cộng 600 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt) và 50 kg hạt giống cho người dân bị thiệt hại do bão lũ, cùng 5.000 tập vở cho học sinh H.Duy Xuyên.

Ngoài ra, Thành đoàn TP.HCM còn cử đội hình tình nguyện “tinh nhuệ” với khoảng 40 thành viên là kỹ sư các công ty điện lực, sinh viên kỹ thuật, bác sĩ các bệnh viện: Chợ Rẫy, Phạm Ngọc Thạch, Y Dược… để giúp đỡ bà con sửa chữa nhà, khám bệnh, phát thuốc.

Với lực lượng chuyên nghiệp, tay nghề cao, các thanh niên tình nguyện bắt tay sửa nhà cho người dân sau bão một cách nhanh chóng. Các thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể, phối hợp triển khai công việc nhịp nhàng, gọn lẹ. Vì thế, chỉ trong 3 ngày (từ 2 - 4.11), hàng chục ngôi nhà hư hại sau bão số 9 được đoàn hoàn thành việc sửa chữa.

Anh Lê Bạch Thành Thái (quê Đồng Tháp, thành viên đoàn tình nguyện) cho biết, được tin Thành đoàn TP.HCM huy động lực lượng tình nguyện giúp người dân miền Trung, anh lập tức tự nguyện đăng ký xin tham gia. “Năm nào cũng vậy, cứ đến mùa mưa bão người dân miền Trung lại phải gánh chịu biết bao khốn khó. Đây là lần đầu tôi đặt chân ra Quảng Nam và ý nghĩa hơn khi được góp sức mình giúp đỡ bà con ổn định cuộc sống sau thiên tai, bão lũ”, anh Thái nói.

Căn nhà cấp 4 của 3 mẹ con bà Nguyễn Thị Lan (ở thôn Hòa Lâm, xã Duy Trung, H.Duy Xuyên) bị bão số 9 làm tốc mái, sụp trần, hỏng nặng, vừa mới được sửa lại chắc chắn nhờ lực lượng thanh niên tình nguyện TP.HCM. “Từ nay mẹ con tôi không lo mưa gió nữa. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới các bạn thanh niên đã giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn như thế này”, bà Lan xúc động nói.

Thanh niên Quảng Nam tiếp nước cho người dân sau bão số 9

Anh Lê Hoàng Minh, Trưởng ban Công nhân lao động Thành đoàn TP.HCM, cho biết xác định rõ ý nghĩa của chuyến tình nguyện nên khi Thành đoàn phát thông báo, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp đã ủng hộ, nhanh chóng cử lực lượng thanh niên năng động, có tay nghề để tham gia cùng đoàn.

“Sau 3 ngày triển khai, được sự hỗ trợ của thanh niên Quảng Nam, toàn bộ khối lượng công việc giúp đỡ nhân dân đã hoàn thành theo kế hoạch. Hoạt động đã khẳng định thêm vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng”, anh Minh chia sẻ.

Những ngày này, cùng với các lực lượng chức năng, thanh niên Quảng Nam đang ngày đêm phát huy tinh thần xung kích, tích cực hỗ trợ người dân những khu vực bị ảnh hưởng thiên tai nhanh chóng ổn định đời sống. Song song với công tác dọn dẹp vệ sinh các trường học, tuyến đường bị sạt lở, ngập lụt..., tuổi trẻ nhiều địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ người dân kịp thời khắc phục khó khăn, thiếu thốn trong sinh hoạt.

Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho hay trước những mất mát, đau thương do bão số 9 gây ra với nhân dân, Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều đoàn tình nguyện đến thăm hỏi, trao lương thực, nhu yếu phẩm tặng người dân ở những vùng bị cô lập do ngập lụt. Đồng thời, kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ quà động viên các nạn nhân sống sót sau sạt lở ở H.Nam Trà My.

“Về lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ vận động kinh phí để hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, trao sinh kế cho hộ dân bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Hiện nay, Hội đồng Đội tỉnh đã có thư ngỏ gửi các nhà hảo tâm chung tay, góp sức hỗ trợ lâu dài cho các trẻ em mồ côi sau bão lũ”, chị Phạm Thị Thanh nói.

Theo Mạnh Cường (TNO)