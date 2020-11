Chư Păh: Anh nông dân trả lại hơn 5 triệu đồng cho người đánh rơi

(GLO)- Sau khi nhặt được chiếc ví bên trong có hơn 5 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân, anh Siu Djưi (SN 1978, trú tại làng Wet, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã mang đến cơ quan Công an để liên hệ trả lại cho người đánh rơi.



Cán bộ Công an xã Chư Đang Ya và anh Siu Djưi trả lại tài sản cho anh Lâm Chu Khang. Ảnh: Hữu Phong

Ngày 8-11, trong lúc đi làm ruộng, khi qua đoạn đường giáp ranh giữa làng Wet và thôn Ngô Sơn (xã Chư Đang Ya), anh Siu Djưi nhặt được một chiếc ví màu đen. Kiểm tra bên trong ví, anh Siu Djưi thấy có hơn 5 triệu đồng và một số giấy tờ cá nhân.

Ngay sau đó, anh Siu Djưi mang chiếc ví đến Công an xã Chư Đang Ya trình báo. Tiếp nhận tài sản từ anh Siu Djưi, Công an xã Chư Đang Ya đã liên hệ tìm chủ nhân chiếc ví. Đến 10 giờ ngày 9-11, toàn bộ tài sản đã được Công an xã trao trả lại cho anh Lâm Chu Khang (trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

HỮU PHONG