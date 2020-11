Cảm phục anh công an chạy bộ 2 km đưa thuyền đi cứu bệnh nhân

Clip ghi lại cảnh một anh công an ở Hà Tĩnh chạy bộ 2 km theo sau xe máy để giữ thăng bằng cho chiếc thuyền đến đưa một bệnh nhân bị ung thư đi bệnh viện được cư dân mạng dành tặng nhiều lời khen.



Nhiều đội thanh niên xung kích hỗ trợ dân vùng bão, lũ

Thượng úy Phạm Duy Triết chạy sau chiếc xe máy để giữ thăng bằng cho chiếc thuyền đến nhà bệnh nhân - ẢNH: CẮT TỪ CLIP



Tình huống cấp bách



Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một cán bộ công an ở Hà Tĩnh chạy bộ phía sau xe máy giữ thăng bằng cho chiếc thuyền để kịp thời đến nhà một bệnh nhân đang cần đi cấp cứu khi lũ bao vây, cô lập. Anh công an được cư dân mạng dành nhiều lời khen ngợi ấy là thượng úy Phạm Duy Triết, Phó trưởng công an xã Thạch Đài (H.Thạch Hà).



Thượng úy Triết kể, khoảng 10 giờ 30 ngày 30.10, khi anh và một số cán bộ hoàn thành việc sơ tán các hộ dân, vừa về đến trụ sở xã thì nhận được tin báo ông Nguyễn Văn Toàn (50 tuổi, ngụ thôn Liên Vinh, xã Thạch Đài, mắc bệnh ung thư thực quản) lên cơn đau dữ dội nhưng không thể đến bệnh viện (BV) do ngôi nhà bị nước lũ bao vây tứ bề.



“Người nhà cho biết, ông Toàn cần phải đến BV thật nhanh, nếu muộn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó trời mưa rất to, gió mạnh, toàn bộ thôn Liên Vinh đã bị cô lập nên ô tô không thể vào, chỉ còn cách dùng thuyền để tiếp cận. Tôi cùng thượng úy Trần Đình Đạt lập tức đưa chiếc thuyền lên xe máy. Thượng úy Đạt lái xe, còn tôi chạy phía sau để giữ thăng bằng cho thuyền”, thượng úy Triết kể và cho biết theo sau còn có Phó chủ tịch UBND xã lái xe máy chở Trưởng công an xã Thạch Đài đi cùng. Giữa trời mưa lớn, thượng úy Triết chạy suốt quãng đường dài 2 km, giữ cho chiếc thuyền không bị rơi khỏi xe máy. Mất khoảng 30 phút thì các anh cũng đến được đầu ngõ thôn Liên Vinh.



Do nhà ông Toàn nằm sâu bên trong, nên thượng úy Triết và Đạt cùng ông Dương Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã, chèo thuyền vượt hơn 400 m giữa dòng nước lũ chảy xiết vào nhà ông Toàn. Lúc này, ông Toàn đang nằm run rẩy trên giường, giọng yếu ớt kêu cứu. “Chúng tôi bế ông Toàn lên thuyền và cho 3 người nhà ông này đi cùng, còn anh em chúng tôi lội xuống nước, người đẩy, người kéo. Khi ra được tới đầu ngõ thì chiếc xe ô tô của người thân ông Toàn cũng vừa đến nơi, chở ông này đến BV cấp cứu”, thượng úy Triết nhớ lại.



Ông Nguyễn Văn Toàn được đưa lên thuyền - ẢNH: TÂN KỲ



Vượt lũ dữ sơ tán dân



Theo thượng úy Triết, việc phải chạy bộ như vậy đối với bản thân anh là “không nhằm nhò gì”, bởi là chiến sĩ công an, được rèn luyện thường xuyên nên anh có sức khỏe dẻo dai. “Thực ra, với tình huống như vậy, ai cũng sẽ hành động như tôi thôi. Mấy hôm nay, nghe tin ông Toàn bị BV trả về vì bệnh tình đã ở giai đoạn cuối, tôi rất buồn. Do đang bận giúp người dân khắc phục sau mưa lũ nên tôi chưa có thời gian đến thăm ông ấy được”, thượng úy Triết tâm sự.



Đại úy Nguyễn Tiến Bình, Trưởng công an xã chính là người dùng điện thoại ghi lại cảnh thượng úy Triết chạy bộ, sau đó đăng tải lên trang cá nhân. “Lúc đó, thượng úy Triết chạy trước, tôi cùng với anh phó chủ tịch xã chở nhau chạy xe máy phía sau. Thấy thương anh em quá nên tôi mới lấy điện thoại ra quay. Mục đích không phải khoe khoang mà chỉ ghi lại kỷ niệm quá trình thực hiện nhiệm vụ để các cán bộ khác biết mà noi theo. Nhưng không ngờ đoạn clip này lại được người dân quan tâm và dành lời khen ngợi”, đại úy Bình chia sẻ.







Theo đại úy Bình, những ngày cuối tháng 10, xã Thạch Đài liên tiếp phải gánh chịu 2 đợt ngập lụt nặng do ảnh hưởng của mưa lũ. “Đợt lũ xảy ra từ ngày 19 - 21.10 khiến toàn xã bị ngập sâu, cô lập hoàn toàn. Rất may anh em chúng tôi đã kịp thời dùng thuyền, sơ tán được 50 người già neo đơn, trẻ em đến nơi an toàn. Ngày 30.10, lũ lên lại lần 2, chúng tôi lại tiếp tục trực thâu đêm để vừa canh lũ, vừa giúp người dân đưa đồ đạc lên cao. Tất cả cán bộ xã mấy hôm nay đang giúp nhân dân sửa sang lại nhà cửa, phơi lúa thóc bị ướt và hỗ trợ các trường học vệ sinh môi trường”, đại úy Bình nói.

