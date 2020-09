Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn: Yêu cầu cấp thiết

(GLO)- Đội ngũ báo cáo viên của Đoàn được xem là cầu nối quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chương trình của Đoàn đến với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, việc nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên của Đoàn là yêu cầu cấp thiết, thường xuyên.

Hội thi ý nghĩa

Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh vừa được Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức vào cuối tuần qua. Từ 26 đề cương ở vòng sơ khảo, Ban giám khảo đã chọn 8 đề cương có tính thuyết phục cao nhất vào vòng chung khảo.

Tại vòng thi này, các thí sinh thi báo cáo chuyên đề và trả lời câu hỏi Ban giám khảo đặt ra. Nhiều đề tài có nội dung sát với tình hình thực tế ở địa phương, nhận được nhiều sự quan tâm như: thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở huyện Mang Yang; vấn nạn tảo hôn ở huyện Ia Pa; thực trạng và giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông trong thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số huyện Kbang…

Đề tài “Thu hút, tập hợp ĐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng-thực trạng, giải pháp và hướng đi mới” của chị Trần Thị Ngọc Hà-Phó Bí thư Huyện Đoàn Mang Yang-được Ban giám khảo đánh giá cao vì tính thiết thực.

Thời gian qua, Huyện Đoàn Mang Yang đã triển khai một số phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng như: Hành quân xanh, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Xuân yêu thương, Hiến máu tình nguyện, Tiếp bước em tới trường và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN, giúp đỡ được nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, hoạt động tình nguyện vẫn gặp một số hạn chế như: một số ĐVTN thiếu ý thức rèn luyện, lệch lạc về nhận thức, thụ động và ngại tham gia hoạt động tình nguyện. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa thực sự quan tâm công tác Đoàn, chưa nhận thức đúng đắn vị trí, vai trò hoạt động tình nguyện đối với phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho các báo cáo viên. Ảnh: Phan Lài

Đề tài đã đưa ra một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong thanh niên như: cần xác định nội dung hoạt động tình nguyện phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; đa dạng hóa phương thức thực hiện; triển khai có hiệu quả các nguồn lực trong thanh niên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan. Với cách thuyết trình tự tin, nắm chắc vấn đề và trả lời đúng câu hỏi của Ban giám khảo, chị Trần Thị Ngọc Hà xuất sắc giành giải nhất hội thi. Chị chia sẻ: “Là một cán bộ Đoàn thì phải biết ĐVTN cần gì và phải làm thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất”.

Đề tài “Thực trạng và giải pháp ngăn chặn tai nạn giao thông trong thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Kbang” của chị Huỳnh Thị Hà Duyệt-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện Đoàn Kbang đã được Ban giám khảo trao giải ba.

Đề tài đã nêu được một số giải pháp kiềm chế, ngăn chặn tai nạn giao thông như: Công an xã phối hợp với các thôn, làng và tổ chức Đoàn kiểm soát, tạm giữ hoặc tịch thu các xe độ chế; nhân rộng các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự; cử cán bộ Đoàn theo dõi, quản lý thanh niên cá biệt để nhắc nhở, tuyên truyền; đa dạng hình thức tuyên truyền bằng sân khấu hóa, diễn kịch, văn nghệ; phát huy vai trò uy tín của trưởng thôn, già làng trong vận động…

“80% số vụ tai nạn giao thông là do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông; 20% là do hệ thống giao thông không đảm bảo, do thời tiết. Vì thế, báo cáo viên phải chủ động, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng địa phương và có sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành”-chị Duyệt chia sẻ.

Không ngừng học hỏi, nâng cao kỹ năng

Toàn tỉnh hiện có 377 báo cáo viên và hơn 2.000 tuyên truyền viên trong lực lượng ĐVTN. Để hoạt động tuyên truyền đạt kết quả cao thì báo cáo viên và tuyên truyền viên phải là người có bản lĩnh chính trị vững vàng, có uy tín với ĐVTN, biết cách chọn lọc thông tin để phản bác những luận điệu sai trái, quan điểm lệch lạc, nhất là có khả năng thuyết trình trước đám đông.

Tuy nhiên, thực tế vẫn còn không ít báo cáo viên, tuyên truyền viên còn rập khuôn theo báo cáo, phương pháp truyền đạt thiếu hấp dẫn khiến buổi tuyên truyền nhàm chán. Một số báo cáo viên chưa nhanh nhạy trong tiếp cận thông tin thời sự để kịp thời chuyển tải đến ĐVTN. Một số báo cáo viên chưa bám sát cơ sở, chưa nắm bắt kịp thời tư tưởng, nguyện vọng của ĐVTN. Vì vậy, hoạt động tuyên truyền chưa tạo được dấu ấn và không đạt hiệu quả như mong đợi.

Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn trao giải nhất cho báo cáo viên Trần Thị Ngọc Hà. Ảnh: Phan Lài

Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, hàng năm, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Chị Bùi Thị Lý-Bí thư Đoàn xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) chia sẻ: “Đây là việc làm cần thiết để báo cáo viên tiếp thu kiến thức, học hỏi nhằm nâng cao trình độ, năng lực. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều chương trình tập huấn ngay tại cơ sở để các báo cáo viên thực hành, rút kinh nghiệm”.

Trao đổi với P.V, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Báo cáo viên, tuyên truyền viên là lực lượng quan trọng, chuyển tải những thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận xã hội. Vì thế, mỗi báo cáo viên, tuyên truyền viên phải gương mẫu đi đầu, “nói được, làm được”. Ngoài các lớp tập huấn, hội thi do Tỉnh Đoàn tổ chức thì mỗi báo cáo viên cũng nên tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực; chủ động, sáng tạo, đổi mới hình thức để hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn.

PHAN LÀI