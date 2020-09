Học trò lớp 6 sáng chế máy tự động chống COVID-19

Sau khi nhận giải nhất cuộc thi Thử thách sáng tạo trẻ mới đây, Ngô Trần Hùng Anh, lớp 6 Trường THCS Nguyễn Văn Nghi (Gò Vấp, TP.HCM) đã cho ra lò 100 chiếc máy từ một đơn đặt hàng làm quà tặng cho các trường học vùng ven TP.HCM.



Bạn Ngô Trần Hùng Anh đang làm 100 sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động - Ảnh: K.ANH

Cuộc thi trên có chủ đề "Thiết kế, chế tạo máy rửa tay sát khuẩn tự động" do Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Thành đoàn TP.HCM) phối hợp các đơn vị tổ chức.

“Sáng tạo không ngừng để phục vụ cuộc sống tốt đẹp hơn. NGÔ TRẦN HÙNG ANH

Không nhấn chung một vòi

100 chiếc máy được Hùng Anh làm trong vòng một tuần - một tuần mất ăn mất ngủ. Nguồn cơn của chiếc máy xuất hiện vào những ngày nghỉ học ở nhà phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cần có chiếc máy tự động tại nơi công cộng như trường học, bệnh viện, thay vì tất cả "nhấn" chung bằng tay.

"Nếu dùng máy tự động thì tay của mọi người không phải đụng vào chiếc bình xịt, giúp phòng bệnh hiệu quả hơn" - Hùng Anh nói.

Với chiếc máy đầu tiên, Hùng Anh tái sử dụng một số thiết bị có sẵn, có cấu tạo gọn gàng gồm những phần chính là mạch điều khiển Ardunio, cảm biến tiệm cận, Servo MG996R, khung thiết kế in 3D, vỏ tái chế.

"Tính sáng tạo của sản phẩm nằm ở chỗ không dùng bơm mà thay bằng cơ cấu nhấn nén, giúp áp lực phun đủ mạnh để tạo sương mịn, phủ đều lòng bàn tay, theo lượng dung dịch vừa đủ" - Hùng Anh chia sẻ.

Không dừng lại ở đó, Hùng Anh còn tích hợp thêm phần đo thân nhiệt tự động cho chiếc máy, di chuyển cảm biến xuống trán của người cần đo. Nhiệt độ sẽ được hiển thị ngay trên màn hình máy. Nếu nhiệt độ vượt qua ngưỡng cho phép là máy phát ra âm thanh để báo hiệu.

Để "sống xanh", Hùng Anh gắn pin năng lượng mặt trời, tự động xoay theo hướng ánh sáng chiếu vào nên không lo hết pin.

Thích sáng tạo từ nhỏ

Ngay từ nhỏ, Hùng Anh đã rất thích khám phá những máy móc hay thiết bị điện tử trong nhà. Từng tham gia những khóa học STEM, Hùng Anh thích thú với việc viết lập trình, thiết kế, lắp ráp những sản phẩm tự động. Bạn làm ra những thiết bị đóng - mở cửa tự động, hay viết phần mềm dùng điện thoại thông minh điều khiển hệ thống điện trong nhà từ xa. Cái bóng đèn có thể bật hay tắt với hai tiếng vỗ tay cũng là sản phẩm mà anh chàng tự mày mò làm ra.

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, mẹ của Hùng Anh, cho biết ngay từ nhỏ Hùng Anh đã thể hiện là cậu bé rất thích khám phá, nghịch những thiết bị điện tử nên chị đã cho con tham gia khóa học về STEM để cho con thỏa niềm đam mê. Và từ đó, Hùng Anh thường vào mạng để đọc tài liệu bằng tiếng Anh, tìm kiếm kiến thức về công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình.

Bộ máy vi tính của Hùng Anh cũng do chính tay bạn tự lắp ráp. Và mới đây chiếc máy in 3D dùng để in logo cho máy rửa tay sát khuẩn tự động cũng được Hùng Anh lắp ráp để chi phí thấp nhất.

Các bộ rửa tay sát khuẩn tự động làm ra, Hùng Anh tặng ngôi trường của mình và trường học của chị gái, trung tâm STEM, cả phòng công tác xã hội của Bệnh viện Chợ Rẫy nữa.

Hùng Anh và các bạn của mình cũng từng tham gia những cuộc thi sáng tạo trong nước và quốc tế. Nhiều năm liền cậu học trò tiểu học đoạt giải từ cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu nhi. Riêng năm học lớp 4, Hùng Anh và các bạn đã đoạt giải đồng tại cuộc thi sáng tạo IYRC quốc tế tổ chức ở Thái Lan.

Anh Trần Đức Sự, phó giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ - Thành đoàn TP.HCM, cho biết: "Sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn tự động của Ngô Trần Hùng Anh - học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Nghi, Q.Gò Vấp - được hội đồng giám khảo đánh giá cao và ban tổ chức trao giải nhất.

Theo anh Sự, máy rửa tay này được đánh giá cao không chỉ từ ý tưởng sáng tạo của một em học sinh mà còn có tính ứng dụng và mang ý nghĩa cộng đồng, giá thành sản xuất hợp lý, lượng nước sát khuẩn phun ra phù hợp. Máy có kết hợp máy đo thân nhiệt (có thể điều chỉnh độ cao máy đo phù hợp với chiều cao của người dùng).

KIM ANH (TTO)