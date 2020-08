Sáng tạo khẩu trang thêu khuyến khích bạn trẻ đeo khẩu trang chống dịch COVID-19

Thấy nhiều bạn trẻ thường không có thói quen đeo khẩu trang, chị Nguyễn Thị Xuân Kiều (Q.12, TP.HCM) sáng tạo bằng cách thêu họa tiết lên khẩu trang vải, nhiều bạn trẻ thích thú và đặt mua để tặng bạn bè và người thân để cùng đeo.

Chị Kiều thiết kế nhiều khẩu trang với họa tiết lạ khiến giới trẻ cảm thấy thích thú - Ảnh: THU HIẾN

Căn nhà nhỏ nằm trên đường Dương Thị Mười (quận 12) là nơi ra đời của nhiều chiếc khẩu trang được thêu tỉ mỉ vốn không phải của một thợ may chuyên nghiệp.

Làm việc tại một công ty du lịch nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẵn có mẹ làm tiệm may, thấy nhiều bạn trẻ thường không có thói quen đeo khẩu trang, chị Kiều nghĩ ra ý tưởng may khẩu trang thêu.

"Mình chỉ làm khẩu trang để khuyến khích nhiều bạn trẻ đừng lơ là việc đeo khẩu trang chứ không có mục đích kinh doanh gì nhiều. Nhiều chiếc khẩu trang phải may tỉ mỉ mất đến gần một ngày, nhiều bạn trẻ rất thích mua", chị Kiều nói.

Không chỉ vậy, thấy nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh ung thư, chị Kiều còn tạo điều kiện hỗ trợ đem vải đến tận nhà để các chị thêu, kiếm thêm thu nhập trong mùa dịch COVID-19.

Hiện tại chị Kiều vẫn tiếp tục công việc thêu khẩu trang để khuyến khích nhiều bạn trẻ tiếp tục sử dụng khẩu trang để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nhiều khẩu trang được chị Kiều chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết phù hợp với bạn trẻ - Ảnh: THU HIẾN Tranh thủ thời gian rảnh, mẹ con chị Kiều lại tự làm khẩu trang thêu - Ảnh: THU HIẾN Khẩu trang thêu với nhiều họa tiết đơn giản thu hút bạn trẻ - Ảnh: THU HIẾN Vải làm khẩu trang được chọn là những loại có tính chất khoáng khuẩn, chủ yếu là vải linen (loại vải có tính thoáng mát, thân thiện môi trường) - Ảnh: THU HIẾN Khẩu trang có nhiều hình mẫu khá đơn giản, đẹp mắt - Ảnh: THU HIẾN

THU HIẾN (TTO)