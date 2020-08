Nam sinh xương thủy tinh ở Hải Phòng thành tân sinh viên ĐH Bách Khoa

Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh, nhưng em Nguyễn Đức Quân (Hải Phòng) có nghị lực phi thường, thành tích đáng nể trong học tập, là một trong thí sinh được tuyển thẳng Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.



Bàn những chuyện sát sườn sinh viên

Từ cậu bé mê máy tính trở thành lập trình viên và đại sứ kỹ năng nghề

Hình ảnh Nguyễn Đức Quân được mẹ chở đến điểm thi THPT quốc gia. Ảnh ĐL



Bệnh tật không làm giảm ý chí



Sáng 27.8, ở căn nhà nhỏ tổ dân phố số 4 phường Đông Khê (quận Ngô Quyền, Hải Phòng), chị Trần Thị Thập – mẹ Nguyễn Đức Quân không giấu được niềm vui. Quân vừa nhận tin được tuyển thẳng vào ĐH Bách Khoa Hà Nội lại vừa có kết quả thi tốt nghiệp THPT, tổng 3 môn khối A là 26,6 điểm (trong đó, môn Toán đạt 9.6 điểm). Ước mơ của con trai, và cũng là ước mơ của chị Thập, khi chị từ bỏ sự nghiệp bản thân để giúp con theo đuổi ước mơ ấy.



Qua lời kể của chị Thập, Quân sinh ra đã bị gẫy tay trái, thể trạng yếu, kém hấp thụ. Đến 20 ngày sau, Quân gẫy tiếp đùi trái. Bác sĩ chẩn đoán, Quân mắc bệnh xương thủy tinh thể nhẹ. Thương con, vợ chồng bà Thập dồn hết các khoản tiết kiệm để chữa trị, chăm sóc cho con.



Năm Quân vào lớp 1, chị Thập xin nghỉ việc kế toán trưởng ở một công ty da giày để dồn hết tâm sức chăm lo cho gia đình, cho Quân được học hành như chúng bạn. Bởi lẽ, với căn bệnh xương thủy tinh, Quân không thể tự đi lại, chỉ sơ sảy một chút có thể bị gẫy xương. “Thời điểm ấy rất khó khăn khi mọi chi phí đều trông chờ vào đồng lương của chồng tôi, nhưng, Quân chính là người tiếp thêm động lực cho bố mẹ khi con rất thích học, say mê học, ngay cả khi phải nhập viện vì gẫy xương, Quân vẫn “đòi” mẹ cho đi học” – chị Thập tâm sự.



Niềm đam mê học tập giúp Quân gặt hái nhiều kết quả cao. 2 năm liền, Quân đều là học sinh giỏi toàn diện, liên tiếp giành giải cao các cuộc thi học sinh giỏi Toán, Tiếng Anh, cờ vua cấp quận, thành phố. Năm 2019, Quân là đồng tác giả đề tài “Khai thác ứng dụng của Internet xây dựng mô hình tự học môn toán nhằm phát triển năng lực sáng tạo và tư duy phản biện cho học sinh THPT”, giành giải Nhất trong kỳ thi Khoa học kỹ thuật cấp thành phố dành cho học sinh trung học tại Hải Phòng.



Chân dung Nguyễn Đức Quân, tân sinh viên ĐH Bách Khoa Hà Nội. Ảnh MD



Hai lần được tuyển thẳng



Những nỗ lực trong học tập giúp Quân hoàn thành tốt tại kỳ thi THPT quốc gia 2020 và may mắn trở thành một trong các thí sinh được tuyển thẳng vào ngôi trường đại học mà em hằng mơ ước – Đại học Bách Khoa Hà Nội.



Mẹ Quân cho biết, đây là lần thứ 2 em được tuyển thẳng. Trước đó, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp trường năm lớp 9, Quân bị vấp ngã ngay cửa phòng thi nhưng vẫn nén đau đớn để hoàn thành bài thi mới nhập viện cấp cứu. Kết quả, Quân bị gẫy xương đùi, phải nằm trên giường bệnh suốt một học kỳ. Tuy nhiên, nhờ kết quả bài thi học sinh giỏi đạt điểm tuyệt đối 300/300, Quân được tuyển thẳng vào Trường THPT Thái Phiên, một trong ngôi trường THPT tốp đầu Hải Phòng.



Quân chia sẻ, vì lý do sức khỏe nên sau thời gian học tập chính khóa, em đều tự học tại nhà và dành thời gian nhiều hơn cho các môn tự nhiên mà em yêu thích. Để nắm chắc kiến thức, Quân ưu tiên làm hết những bài tập trong sách giáo khoa, sau đó mới mở rộng kiến thức ở những bài tập nâng cao, phức tạp hơn.



Ngoài ra, Quân vận dụng linh hoạt Internet trong quá trình học tập, tìm hiểu phương pháp giải bài các môn tự nhiên qua bài giảng online, những trang dạy học uy tín… Điều quan trọng, Quân học tập bằng sự say mê, mỗi khi cảm thấy áp lực, căng thẳng, Quân dành thời gian thư giãn để lấy lại tinh thần. Với những bí quyết trong học tập, chàng tân sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội tự tin sẽ chinh phục kiến thức trên giảng đường đại học, đạt ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai.



https://laodong.vn/giao-duc/nam-sinh-xuong-thuy-tinh-o-hai-phong-thanh-tan-sinh-vien-dh-bach-khoa-831378.ldo

Theo Mai Dung (LĐO)