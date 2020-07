Chàng trai Việt đi khắp thế giới, xuất bản sách ở Mỹ

“Tôi đến Mỹ và trong những nhà sách mênh mông, các tác giả Việt Nam đếm trên đầu ngón tay. Tôi tự hỏi vì sao mình không thể xuất bản một cuốn sách và nó được đặt ở nơi thế giới nhìn thấy”.

Nguyễn Huy Tâm ẢNH: THÚY HẰNG Đó là những lời bộc bạch của Nguyễn Huy Tâm, tác giả cuốn sách Through Asia: A whisper from the East - NXB Xlibris, Mỹ (tạm dịch: Xuyên châu Á: Lời thì thầm từ phía Đông) thuộc top bán chạy trên Amazon.

“Tôi là người Việt Nam”

Bìa sách của Tâm rất Việt Nam, vẽ một người đàn ông mặc áo đỏ, đội chiếc nón lá đứng trước vịnh Hạ Long. Một bạn trẻ người Việt giúp anh làm trang bìa này. Dù đi bất cứ nơi đâu cũng quay về quê hương và thấy đó là chốn yên bình, đáng sống nhất - thông điệp này được Tâm bộc bạch trong cả cuốn sách. Sau các chương nói về các hành trình tới nhiều quốc gia châu Á, Tâm dành nhiều trang để viết về Hà Nội, mở đầu bằng “Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ”.

Điều đặc biệt, khi đã đi khắp nơi, tôi nhận ra không đâu bằng Việt Nam mình Nguyễn Huy Tâm Chương cuối cùng, như một cách khẳng định gốc gác của mình với thế giới, Tâm đặt tiêu đề “Tôi là người Việt Nam”. Anh kể, phần này anh giải thích về những thói quen, phong tục của người Việt có thể bị hiểu lầm ở nhiều quốc gia.

Mang tiếng nói người Việt trẻ ra thế giới

Tâm cho hay anh nghĩ tới chuyện đi nước ngoài khi đã gần 30 tuổi, sau quãng thời gian làm nhân viên như bao người khác. “Tôi nhận ra, mình phải dịch chuyển, xem bản thân mắc kẹt ở đâu, thế giới bên ngoài rộng lớn ra sao”, Tâm kể. Vậy là cứ làm việc 2 - 3 năm, Tâm lại xin nghỉ 1 năm, chỉ để đi du lịch một mình, tiêu hết tiền thì lại về làm, tiết kiệm rồi đi tiếp. Anh giải thích khi được đặt trong tình trạng cạn túi thì động lực phải làm việc lên cao, cũng từ đó, việc thăng tiến đến mau hơn. Các chuyến đi được lên kế hoạch tự nhiên. Cho tới nay, anh đã từng sống ở hơn 90 thành phố ở 4 châu lục trên thế giới, chỉ trừ châu Úc chưa ghé qua.

Nguyễn Huy Tâm quê Đồng Nai, học chuyên toán nhưng yêu thích viết lách. Tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, anh làm trong các mảng ngân hàng, kinh doanh, có thời gian sống và làm việc tại Mỹ, Canada. Tâm là tác giả cuốn Bước qua thành phố lạ (400 trang, NXB Trẻ) và đứng tên chung cùng nhiều tác giả khác trong một sách khác trước đó. Cuốn Through Asia: A whisper from the East (NXB Xlibris, Mỹ) được viết bằng tiếng Việt, dịch sang tiếng Anh và hoàn tất thủ tục xuất bản trong 2 năm. Hiện Tâm đang làm việc với một số NXB tại Việt Nam để xuất bản sách ở trong nước.

Tâm chọn du lịch kiểu đơn giản, ăn ở cùng nhà người bản địa để trò chuyện nhiều với người địa phương. Nơi ở đôi khi chỉ là một chiếc ghế sofa trong căn phòng chung cư ở tầng 18 giữa Hồng Kông hiện đại. “Nhiều người nghĩ đi du lịch là để check in lên mạng xã hội, nhưng tôi nghĩ mỗi chuyến đi là “check in” chính bản thân mình. Đi để nâng cấp bản thân và luôn phải chắc chắn trở về thì mình vẫn có một công việc tốt. Điều đặc biệt, khi đã đi khắp nơi, tôi nhận ra không đâu bằng Việt Nam mình”, bạn trẻ từng sống nửa năm ở Canada và vài tháng ở Mỹ kể.

Tâm bộc bạch động lực để anh quyết tâm phải xuất bản sách ở Mỹ, đó là cảm giác vào những nhà sách mênh mông nước Mỹ, các tác giả Việt Nam đếm trên đầu ngón tay và “tôi tự hỏi vì sao mình không thể xuất bản một cuốn sách và nó được đặt ở nơi thế giới nhìn thấy”.

Nhạc sĩ Dương Thụ: Điều thú vị là Nguyễn Huy Tâm không phải một nhà văn mà là người làm mảng ngân hàng lại viết sách, xuất bản ở Mỹ - cuốn sách bán chạy hàng đầu trên Amazon. Tôi rất cảm phục Tâm. Lần đầu tiên tôi đi nước ngoài khi bước sang tuổi 62. Tôi muốn nhắn nhủ một thông điệp với các bạn ở đây là “hãy đi khi còn trẻ”.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Xanh (tác giả sách Einstein, Nước Đức thế kỷ XIX - cuộc cách mạng khoa học và công nghiệp...): Mỗi chuyến đi giúp người trẻ bộc lộ con người của mình dễ hơn, quan sát được nhiều hơn từ thế giới để hiểu mình hơn. Tâm có một điều rất hay là chấp nhận cái nhìn khác của cộng đồng, không theo lề thói của xã hội hay áp đặt cho người khác, tự do theo đuổi đam mê của mình, dù sẽ có lúc thấy cô đơn.

Trở về Việt Nam, Tâm tự tìm email và liên lạc với hơn 70 nhà xuất bản tại Mỹ. Cuối cùng, cuốn sách Through Asia: A whisper from the East (tạm dịch: Xuyên châu Á: Lời thì thầm từ phía Đông) của Tâm được một nhà xuất bản đồng ý hợp tác. Tâm chia sẻ tại Mỹ không thiếu những cuốn sách du ký châu Á, nhưng người Mỹ bất ngờ vì đã có một tác giả người Việt Nam chủ động tìm họ để xuất bản đứa con tinh thần.

Chương sách "Tôi là người Việt Nam" Ảnh: THÚY HẰNG

Tâm, chàng trai Việt xuất bản sách ở Mỹ, nói với PV Thanh Niên, anh muốn cuốn sách của mình mang tiếng nói người Việt trẻ ra thế giới. Đó là những tiếng nói tích cực từ những câu chuyện trải nghiệm của chính anh, khuyến khích người trẻ bước ra ngoài, dấn thân ra khỏi vùng an toàn của mình. “Mỗi người sẽ có lựa chọn riêng. Tôi sống theo tiếng gọi của mình, bước đi rồi sẽ tới, không theo ý niệm của số đông là ở tuổi này phải thế này, thế kia. Đặc quyền khám phá mỗi thành phố mới lạ không dành cho người giàu, mà dành cho người cố gắng nhiều hơn. Dù sinh ra ở lũy tre làng, tôi cũng muốn chết ở vực núi rất đẹp”, Tâm bộc bạch.

Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)