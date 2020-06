(GLO)- Chiều 21-6, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh “Sắc màu tuổi thơ”.

Được triển khai từ ngày 11-5 đến ngày 11-6, hội thi đã nhận được 1.914 bức tranh của học sinh thuộc 41 trường tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố. Các bức tranh đã thể hiện nội dung về phong trào thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, học tập, đoàn kết giúp đỡ bạn vượt khó; những việc làm cụ thể của thiếu nhi trong tuyên truyền, phòng-chống dịch…

Ban tổ chức tặng giấy khen cho các cá nhân đạt giải C. Ảnh: P.L

Kết quả, Ban tổ chức đã chọn ra 64 tác phẩm xuất sắc và 11 tập thể có nhiều bài dự thi đạt chất lượng để trao giải. Cụ thể, về giải cá nhân, ở khối tiểu học, Ban tổ chức trao 3 giải A, 6 giải B, 8 giải C và 24 giải khuyến khích; ở khối THCS có 3 giải A, 4 giải B, 4 giải C và 12 giải khuyến khích. Về giải tập thể, Ban tổ chức trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải khuyến khích; trong đó giải A thuộc về Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.