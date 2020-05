Vun đắp "mầm xanh" tương lai

(GLO)- Nhằm giúp đội viên gắn bó, hào hứng hơn mỗi ngày đến lớp, tổ chức Đội trong tỉnh đã không ngừng sáng tạo, “làm mới” môi trường học đường. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động đồng hành, tiếp bước đến trường cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tận tâm với phong trào Đoàn





“Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”



Với mong muốn cùng nhà trường xây dựng phong trào trường học thân thiện, học sinh tích cực, đầu năm học 2019-2020, Hội đồng Đội các cấp đã triển khai hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”. Vẫn là không gian sân trường quen thuộc nhưng với hoạt động này, đội viên các trường đã có thêm nhiều trải nghiệm mới.

Các đội viên Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) tham gia hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” . Ảnh: P.L





Khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa dứt, các em đội viên Trường Tiểu học Chu Văn An (TP. Pleiku) nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn tại sân trường để tham gia hoạt động vận động, rèn luyện thân thể. Thay vì những động tác thể dục thường thấy, vào thứ hai và thứ tư hàng tuần, các em đội viên lại được tập những bài nhảy khỏe khoắn trong tiếng nhạc sôi động của điệu cha cha cha. Theo cô Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An, khi mới triển khai, các em còn e ngại. Nhưng sau khi tập luyện thuần thục, các em đều rất mong chờ đến giờ vận động này.



Khi bài nhảy vừa kết thúc, các đội viên lại được hòa mình vào các trò chơi dân gian như: ô ăn quan, cò bạch, cướp cờ… Người chơi, người cổ vũ càng làm cho không khí thêm phần náo nhiệt. Bên cạnh đó, các em cũng có thể sáng tạo những đồ chơi, đồ dùng học tập từ vật liệu tái chế như que kem, chai nhựa, bìa carton... thành những ngôi nhà, chú heo, lọ đựng bút đẹp mắt. Được tham gia các trò chơi theo sở thích đã giúp các em đội viên thêm yêu trường, yêu lớp. Em Thái Ngọc Khánh Linh (lớp 5/3) chia sẻ: “Sau giờ học căng thẳng, những hoạt động vui nhộn vào giờ ra chơi khiến chúng em cảm thấy vui vẻ, thoải mái tinh thần để bước vào tiết học mới”.



Liên đội Trường Tiểu học Anh Hùng Núp (TP. Pleiku) có hơn 87% đội viên là người Jrai; nhiều em thiếu tự tin, nhút nhát nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập cũng như các hoạt động Đội. Để giúp đội viên thêm đoàn kết, gắn bó với trường lớp, năm học 2018-2019, Câu lạc bộ Nhạc cụ dân tộc của trường được thành lập với 40 thành viên là người Jrai. Mỗi tuần 1 lần, vào giờ ra chơi, Câu lạc bộ lại biểu diễn những bài nhạc truyền thống của dân tộc để đội viên toàn trường cùng thưởng thức. Các em đội viên người Kinh cũng được các bạn Jrai hướng dẫn chơi nhạc cụ. Khi được phát huy năng khiếu của mình, các em thêm tự hào về nguồn cội và có ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, trở nên mạnh dạn, hòa đồng hơn trong các hoạt động Đội.



Đặc biệt, Liên đội Trường Tiểu học Anh Hùng Núp còn triển khai phong trào “Giao lưu kết nối yêu thương Kinh-Jrai cùng tiến bộ”. Theo đó, các học sinh Jrai hướng dẫn cho các bạn người Kinh về những phong tục, tập quán của dân tộc mình. Học sinh người Kinh có học lực tốt kèm cặp những bạn Jrai học lực yếu. Em HHồng và em Huỳnh Thị Kim Ngọc là đôi bạn thân ở lớp 5/1. Nhờ sự chỉ dẫn của HHồng, Kim Ngọc có thể nói những câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Jrai. “Chúng em là đôi bạn thân giúp đỡ nhau trong học tập cũng như vui chơi. Em thấy hoạt động do Liên đội triển khai rất ý nghĩa. Giờ em không còn tự ti mà mạnh dạn hơn trong các hoạt động”-HHồng chia sẻ.



Nâng bước em đến trường



Nổi bật trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi những năm gần đây phải kể đến chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” do Hội đồng Đội tỉnh phát động. Tùy theo tình hình thực tế của địa phương mà Hội đồng Đội các cấp triển khai những hoạt động giúp đỡ phù hợp.

Anh Đỗ Đức Thanh-Phó Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh tặng quà các em học sinh khó khăn tại chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” tổ chức vào cuối năm 2019. Ảnh: P.L







Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 342/628 tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên 409 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong học kỳ I năm học 2019-2020, Hội đồng Đội các cấp đã trao hơn 1.000 suất học bổng với trị giá hơn 137 triệu đồng, 225 xe đạp cho các đội viên có hoàn cảnh khó khăn.



Mô hình “Trồng rau gây quỹ Đội” được Liên đội Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (huyện Ia Pa) triển khai từ nhiều năm nay nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đội viên, thầy-cô giáo và các bậc phụ huynh. Ngôi trường này đứng chân tại xã nghèo, có hơn 90% đội viên là người dân tộc Bahnar nên phong trào Đội gặp khó khăn vì thiếu kinh phí. Thầy Nguyễn Duy Ry-Tổng phụ trách Đội đã xin ý kiến Ban Giám hiệu nhà trường để đội viên từ lớp 4 đến lớp 9 xây dựng vườn rau gây quỹ. Hạt giống, phân bón do Liên đội hỗ trợ, các chi đội được giao một phần đất để trồng rau, chăm sóc, thu hoạch. Giáo viên và bếp ăn bán trú của trường là “khách hàng thân thiết” mỗi khi vườn rau đến kỳ thu hoạch. Bình quân mỗi năm học, Liên đội gây quỹ được gần 1 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo. Thầy Ry cho biết: “Số tiền thu được từ trồng rau không nhiều nhưng ý nghĩa của mô hình lại rất lớn, vừa giúp các em phát huy những kiến thức đã học, quý trọng sức lao động, vừa giáo dục các em biết yêu thương, sẻ chia với những bạn có hoàn cảnh khó khăn”.



Bên cạnh hoạt động của các Liên đội, tổ chức Đoàn các cấp cũng phát huy tốt vai trò trong việc chăm sóc, giúp đỡ các em đội viên. Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê) là một trong những đơn vị làm tốt hoạt động này, được Hội đồng Đội tỉnh đánh giá cao. Nhằm gây quỹ hoạt động, Đoàn xã đặt 7 thùng rác tại các điểm trường làng và quán ăn, quán cà phê trên địa bàn xã để thu gom phế liệu, rác thải nhựa. Dần dần, mô hình được nhiều người ủng hộ, có ve chai là gọi điện cho Đoàn xã tới nhận. Từ tháng 9-2019 đến nay, Đoàn xã đã thu được gần 1 triệu đồng từ tiền bán ve chai. Bên cạnh đó, vào các ngày nắng nóng, Đoàn xã còn bán trà tắc để gây quỹ, từ đó có điều kiện giúp đỡ 4 em học sinh khó khăn, mỗi em 100.000 đồng/quý. Ngoài ra, từ sự kết nối với các Mạnh Thường Quân, các em còn được tặng sách vở, đồ dùng học tập và các nhu yếu phẩm. Chị Siu H'Chí-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Hlốp-chia sẻ: “Những phần quà tuy nhỏ nhưng Đoàn xã mong muốn tiếp thêm nghị lực, niềm tin để các em vươn lên trong cuộc sống và học tập”.



Anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh-thông tin: Toàn tỉnh hiện có 154.883 đội viên thuộc 463 liên đội. Trong tất cả hoạt động, Hội đồng Đội đều chú trọng xây dựng nội dung, hình thức phù hợp với lứa tuổi, nguyện vọng, góp phần đáp ứng nhu cầu chính đáng của các em, giúp các em phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, nhờ sự tiếp sức của Hội đồng Đội các cấp, các em học sinh nghèo có động lực để đến trường, gặt hái nhiều thành tích cao trong học tập.



PHAN LÀI