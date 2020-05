Những công trình, phần việc ý nghĩa của thanh niên Gia Lai chào mừng đại hội Đảng

(GLO)- Những ngày này, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) toàn tỉnh Gia Lai đang ra sức xây dựng những công trình, phần việc ý nghĩa thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.





Chọn công trình, phần việc phù hợp



Sáng 20-5, người dân làng Alphun (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) đã tập trung khá đông để dự lễ bàn giao công trình nước sạch. Công trình đặt tại Trường Tiểu học Ia Pết-điểm trường làng Alphun, gồm các hạng mục: giếng khoan, bể đựng nước với dung tích 2.000 lít, giá đỡ, hệ thống lọc, 9 vòi nước và 1 vòi tắm hoa sen.



Công trình được Huyện Đoàn Đak Đoa hỗ trợ 20 triệu đồng, UBND xã Ia Pết 10 triệu đồng, huy động ĐVTN và người dân đóng góp ngày công thực hiện. Là thợ chính và có mặt trong suốt quá trình thi công bể nước, đoàn viên A Monh cho biết: “Đây là công trình ý nghĩa chào mừng đại hội Đảng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của bà con và các em học sinh nên ai cũng nhiệt tình”.

Người dân và các em nhỏ làng Alphun (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) sử dụng nước sạch từ công trình do ĐVTN thực hiện. Ảnh: P.L





Lấy các can nhựa, chai lọ... để đựng dòng nước mát, ông Yôi phấn khởi: “Trước đây, bà con trong làng dùng nước giọt để sinh hoạt, trời nắng hạn nên nước chảy ít dần. Nhờ có ĐVTN, bà con có thêm nước sạch để sử dụng, rất thuận tiện. Cảm ơn các cháu ĐVTN rất nhiều”.



Chúng tôi đến thăm làng Ser Dơ Mó (xã Kông Htok, huyện Chư Sê) sau khi Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bàn giao công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân địa phương, kinh phí thực hiện gần 23 triệu đồng do các tổ chức Đoàn trực thuộc đóng góp. Công trình gồm 14 trụ điện, nối tuyến đường liên xã đến làng Ser Dơ Mó dài gần 700 m. Đáng chú ý, công trình sử dụng đèn thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Ban ngày, bóng đèn tự tích năng lượng, lúc trời tối sẽ tự động bật sáng. Khi có người đi qua, thiết bị cảm ứng sẽ kích hoạt làm đèn càng sáng hơn. Anh Nguyễn Văn Huỳnh-Bí thư chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông-chia sẻ: “Công trình đi vào hoạt động hiệu quả, sử dụng năng lượng mặt trời nên bà con không phải đóng tiền điện hàng tháng. Ngày bàn giao, bà con trong làng cứ bắt tay cảm ơn khiến chúng tôi rất vui vì được đóng góp sức trẻ cùng địa phương xây dựng nông thôn mới”.



Trong khi đó, để chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, Đoàn xã Tân An (huyện Đak Pơ) đã bắt tay xây dựng công trình cổng chào thôn Tân Định theo nguyện vọng của người dân. Công trình được ĐVTN chung sức thực hiện trong 10 ngày, bàn giao vào ngày 12-5. Đội hình chính là những ĐVTN làm nghề cơ khí, dù bận rộn nhưng đều dành thời gian để hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách nhanh nhất. Công trình có kết cấu bằng sắt, cao 9 m, rộng hơn 10 m, tổng kinh phí 50 triệu đồng do người dân đóng góp. Ông Nguyễn Văn Thọ-Bí thư chi bộ thôn Tân Định-chia sẻ: “Cổng ra vào là bộ mặt của thôn. Nhờ có ĐVTN hỗ trợ công sức mà công trình được xây dựng nhanh chóng, chắc chắn. Công trình thể hiện quyết tâm và sức mạnh đoàn kết của người dân cũng như ĐVTN”.



Phát huy sức trẻ



Từ đầu năm đến nay, tuổi trẻ toàn tỉnh đã thực hiện hàng chục công trình thanh niên tiêu biểu như tuyến đường cây xanh, nhà nhân ái cho thanh niên nghèo, điểm vui chơi cho thiếu nhi, công trình vệ sinh cho hộ nghèo, vẽ tranh cổ động… Việc triển khai xây dựng các công trình chào mừng đại hội Đảng là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu rộng, vừa là dịp để thế hệ trẻ phát huy tinh thần xung kích, vừa góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

Đoàn viên thanh niên xã Tân An thực hiện công trình thanh niên cổng chào thôn văn hóa Tân Định (xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: P.L





Cùng với những công trình, phần việc ý nghĩa, từ ngày 1-3 đến 25-7, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã triển khai cuộc thi “Tuổi trẻ Gia Lai sắt son niềm tin với Đảng” với 5 kỳ, đối tượng dự thi là cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh. Nội dung cuộc thi xoay quanh kiến thức về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; vai trò lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà qua các thời kỳ… Kết quả, trong kỳ I, Ban tổ chức đã nhận được 21.492 bài dự thi; kỳ II nhận được 21.056 bài thi… Dù mới đi được một nửa chặng đường nhưng với sự tích cực của người tham gia, Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ thành công, góp phần nâng cao nhận thức về Đảng cho ĐVTN và người dân.



Anh Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: “Lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đoàn triển khai các công trình, phần việc ý nghĩa. Đó là những công trình thiết thực, vừa tạo không khí thi đua sôi nổi vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các tổ chức Đoàn sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều công trình, phần việc ý nghĩa khác”.



PHAN LÀI