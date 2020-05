Giảng viên trẻ học Bác từ những điều giản dị

Khao khát được tới Trường Sa một lần trong đời Hoàng Văn Tiến Phương từng giành giải nhì học sinh giỏi tiếng Anh tỉnh Quảng Trị trong 2 năm liên tiếp THPT. Sau hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ giành giải nhất tập thể, anh giành hơn 30 giải thưởng các cuộc thi lớn, cấp thành đoàn trở lên. Có thể kể tới một số giải thưởng như: Giải nhì cá nhân cuộc thi Tuổi trẻ học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh lần 1, năm 2013 do Bộ GD-ĐT tổ chức; Giải nhất đội tuyển hội thi Tìm hiểu di chúc Bác Hồ năm 2010 do Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM tổ chức; Giải nhất cá nhân phần thi trực tuyến hội thi Biển đảo quê hương do Thành đoàn TP.HCM tổ chức; Giải nhì cá nhân cuộc thi Khám phá châu Âu năm 2011 do T.Ư Hội Sinh viên VN tổ chức; Giải ba cá nhân cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố năm 2010; Giải nhì đội tuyển hội thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI năm 2011 do Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Năm 2010, anh đạt huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo TP.HCM lần 1. Đầu năm 2020, Phương là trưởng nhóm của đội lọt vào chung kết toàn quốc cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Đảng Cộng sản VN. Giảng viên trẻ tâm sự: “Trưởng nhóm đoạt giải nhất sẽ được tham gia Hành trình tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do T.Ư Đoàn tổ chức. Đặt chân tới Trường Sa là ước mơ tuổi trẻ của tôi. Dù chưa đạt được, nhưng tôi vẫn nuôi hy vọng sẽ còn cơ hội”.