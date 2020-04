Tháng Thanh niên: Người trẻ viết lên những câu chuyện đẹp

Những công trình ý nghĩa Trong Tháng Thanh niên, tuổi trẻ cả nước đã làm được nhiều công trình ý nghĩa, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân. Cụ thể như: TP.HCM khởi công công trình bê tông hóa tuyến hẻm 818 Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, có chiều dài 130 x 5 m với tổng kinh phí 220 triệu đồng. Đồng Nai thành lập và ra mắt 2 câu lạc bộ hỗ trợ nhân dân, đảm bảo an toàn giao thông. Bình Định tổ chức đồng loạt ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho gần 200 lượt người dân có nhu cầu. Hà Nội xây dựng, sửa chữa 68 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi, 20 nhà vệ sinh thân thiện, 37 công trình bích họa, 50 tuyến đường hoa, 50 bốt điện nở hoa... Hà Tĩnh tổ chức 15 đội tình nguyện là cán bộ công chức đến các cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, đảm nhận 300 cột điện nở hoa, 3,5 km con đường bích họa. Nghệ An bóc xóa 2.500 biển quảng cáo, xây dựng mới 47 km đường hoa thanh niên, 155,5 km đường cờ Tổ quốc… Và còn rất nhiều công trình, phần việc có ý nghĩa của thanh niên ở các tỉnh, thành khác trên cả nước đã làm nên Tháng Thanh niên luôn sôi động với nhiều hoạt động thể hiện sự chăm lo của toàn xã hội với thanh niên và tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp sức mình vì cộng đồng, đất nước.