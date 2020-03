Giáo viên mầm non trả lại gần 10 triệu cho người đánh rơi

(GLO)- Sáng 27-3, tin từ Công an xã Ia Din (huyện Đức Cơ, Gia Lai), đơn vị này đã phối hợp cùng Công an xã Ia Kla, huyện Đức Cơ để trả lại tài sản bị đánh rơi cho anh Trần Quốc Hùng (SN 1988, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ).





Chị H'Phương (thứ 2 từ trái qua) đã trả lại số tiền gần 10 triệu cho anh Hùng. Ảnh: Văn Ngọc

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26-3, chị Rơ Châm H’Phương-giáo viên Trường Mầm non Hòa Bình, xã Ia Kla đang lưu thông trên quốc lộ 19 đoạn gần cổng chào huyện Đức Cơ ở xã Ia Din đã nhặt được 1 chiếc ví da màu nâu. Bên trong chiếc ví có 9,7 triệu đồng, 2 thẻ rút tiền ATM và một số giấy tờ tùy thân mang tên anh Trần Quốc Hùng và chị Lê Thị Minh (SN 1993). Thấy bên trong có nhiều tài sản giá trị, chị H’Phương đã mang chiếc ví trên đến Công an xã Kla trình báo để tìm người đánh rơi.



Ngay sau đó, Công an xã Ia Kla đã cùng Công an xã Ia Din liên hệ với anh Hùng. Anh Hùng xác nhận đã bị rơi chiếc ví này vào sáng 26-3. Anh Hùng hiện đã nhận lại tài sản và bày tỏ lòng cảm kích trước hành động đẹp của cô giáo H’Phương.



VĂN NGỌC