Thanh niên Quảng Nam viết thư cảm ơn CSGT Đắk Lắk nhặt ví trả lại người mất

Từ Quảng Nam lên Buôn Ma Thuột chơi, anh Trần Cảnh Anh Kỳ chẳng may đánh rơi ví tiền. Thời điểm này, một cán bộ CSGT nhặt được và trả lại.





Hình ảnh cán bộ CSGT Đắk Lắk nhặt của rơi trả lại cho người dân được chia sẻ nhiều trên các trang mạng xã hội. Ảnh: LX







Vì không có cơ hội gặp lại người tốt, anh Trần Cảnh Anh Kỳ sau đó viết thư gửi Giám đốc Công an Đắk Lắk cảm ơn tấm lòng của cán bộ CSGT đó.



Sáng 19.2, Công an Đắk Lắk cho biết vừa nhận được thư của anh Trần Cảnh Anh Kỳ (sinh năm 2000, trú Quảng Nam) gửi Giám đốc Công an tỉnh về việc cảm ơn trước hành động tử tế của thiếu tá Y Linh Mlô, Trạm Phó Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Đắk Lắk.



Trong lá thư, anh Anh Kỳ cho biết vào Mồng 4 Tết, anh và gia đình từ Quảng Nam đến khu du lịch ở TP. Buôn Ma Thuột thăm quan. Lúc vui chơi, chẳng may anh đánh rơi một chiếc ví trong đó có 4 triệu đồng, 100 USD cùng nhiều giấy tờ quan trọng.



“Ngày Tết nên lượng người đi chơi quá đông, tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể tìm được chiếc ví đánh rơi nữa. Nào ngờ...” – anh Anh Kỳ viết.



Đến ngày 31.1 (tức mùng 7 Tết), anh Y Linh chủ động điện thoại cho Anh Kỳ.



Vì đã trở về Quảng Nam nên Anh Kỳ nhờ người thân đến trạm CSGT Krông Búk nhận lại toàn bộ tài sản bị đánh rơi.



“Tôi viết thư này gửi lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk để thông báo rộng rãi về tinh thần không tham lam như anh Y Linh. Tối thấy việc làm của anh Linh đáng để noi gương…” – trích thư cảm ơn của anh Anh Kỳ.



Trao đổi với Báo Lao Động, thiếu tá Y Linh Mlô xác nhận việc anh trả lại của rơi cho người mất.



Thiếu tá Y Linh chia sẻ thêm, thời điểm nhặt tiền xảy ra lúc anh và gia đình đi chơi xuân. Ngay khi nhặt tiền, may mắn bên trong chiếc ví có thông tin người mất nên anh Linh đã chủ động liên lạc, trao trả ngay khi có thể.



“Chẳng phải riêng tôi, chuyện nhặt của rơi trả lại cho người mất là hành động bình thường một công dân sẽ làm” – thiếu tá Linh chia sẻ.

https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-nien-quang-nam-viet-thu-cam-on-csgt-dak-lak-nhat-vi-tra-lai-nguoi-mat-785432.ldo



Theo Hữu Long (LĐO)