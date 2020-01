Gia Lai tôn vinh công dân trẻ tiêu biểu

(GLO)- Từ 23 hồ sơ đề cử, sau khi hội đồng gồm thành viên các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh họp và bỏ phiếu bình chọn, Tỉnh Đoàn đã công bố danh sách 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019. Đây là những tấm gương điển hình trong học tập, sáng tạo, phát triển kinh tế, tích cực tham gia hoạt động xã hội… cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Gia Lai.

Khát khao cống hiến

Nhiều năm qua, anh Nguyễn Đình Trí-Phó Bí thư Đoàn xã Al Bá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Dịch vụ môi trường Việt Trí (huyện Chư Sê) là gương mặt trẻ tiêu biểu trong việc đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Hợp tác xã thành lập từ tháng 4-2018, lúc đầu chỉ có 9 thành viên nhưng đến nay đã tăng lên 25, trong đó có 14 thành viên là thanh niên. Ngành nghề hoạt động chính của HTX là phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm-một mô hình kinh tế mới trên địa bàn.

gương người tốt, việc tốt tiêu biểu cho anh Trần Vũ. Ảnh: P.L

Với vai trò là Giám đốc HTX, anh Trí đã kết nối với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện xin hỗ trợ cây giống, phân bón cho người dân; đồng thời tạo điều kiện cho các hộ tham gia mô hình đi tham quan, học hỏi kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng). Ngoài quan tâm hỗ trợ kỹ thuật, HTX còn tổ chức thu mua và tiêu thụ sản phẩm kén tằm. Nhờ đó, từ 2 ha trồng dâu ban đầu, đến nay mô hình đã nhân rộng lên 12 ha, mở rộng quy mô HTX ra các xã lân cận. Hiện tại, HTX đang giải quyết việc làm cho 45 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ. Anh Trí chia sẻ: Nhờ mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng mà đời sống của thanh niên trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc. Khi đã ổn định về kinh tế, thanh niên mới có thời gian và tâm huyết với các hoạt động Đoàn.

Đại diện cho những người trẻ trong quân đội, Đại úy Trần Đăng Nam-Trợ lý quân khí Ban Quân khí (Phòng Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) gây ấn tượng với những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện của đơn vị. Từ thực tế công việc và yêu cầu đảm bảo an toàn trong công tác huấn luyện, diễn tập bắn đạn thật của các đơn vị, anh Nam đã nghiên cứu thành công sáng kiến cung cấp mẫu giá súng cơ động cho Tiểu đoàn Bộ binh 50 để đơn vị thực hiện gia công thực tế, bảo đảm cất giữ vũ khí trang bị diễn tập vòng tổng hợp; nghiên cứu cải tiến và chế tạo thiết bị bắn gián tiếp súng cối 60 mm, 82 mm đưa vào thực hiện bắn kiểm tra kỹ thuật trong huấn luyện, diễn tập bảo đảm tốt và an toàn tuyệt đối; hoàn thành và đưa vào sử dụng tại đơn vị bộ thiết bị hiệu chỉnh và bắn kiểm tra kỹ thuật súng B41… Những sáng kiến này được lãnh đạo đơn vị ghi nhận và áp dụng có hiệu quả vào thực tiễn. Đại úy Nam chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019 và xem đây là động lực để cố gắng hơn nữa trong sáng tạo, nghiên cứu”.

Lan tỏa năng lượng sống tích cực

Em Lê Văn Phúc (lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương) là gương mặt không còn xa lạ đối với những người đam mê hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Chàng trai sinh năm 2002 này là trưởng nhóm tình nguyện Fly to Sky. Thành lập từ tháng 9-2018, nhóm tình nguyện này đã thực hiện nhiều dự án vì cộng đồng: dạy học miễn phí cho học sinh mồ côi, khuyết tật; chia sẻ cách phòng-chống xâm hại trẻ em; đặc biệt là dự án “Cùng em tới trường”, “Đổi sách lấy cây”…

Lê Văn Phúc và các em nhỏ ở mái ấm Thiên Ân-nơi nhóm Fly to Sky đang thực hiện dự án dạy học miễn phí cho học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật. Ảnh: P.L

Anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn: “Đây là năm đầu tiên Tỉnh Đoàn tổ chức xét chọn để tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu. Qua đây, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, lan tỏa những giá trị sống tích cực, không ngừng sáng tạo góp phần đưa tỉnh nhà phát triển hơn nữa trong thời gian tới”. Những ngày đầu năm 2020, khi vừa hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020, Phúc đã có mặt tại huyện vùng cao Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) để nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2019. Hiện tại, để gây quỹ cho chương trình tặng quà Tết năm 2020, facebook của chàng trai này và nhóm Fly to Sky đang khởi động phong trào bán phong bao lì xì và kêu gọi ủng hộ chương trình. Phúc chia sẻ: “Thành tích có được là nhờ sự nỗ lực, chung tay của tất cả các thành viên trong nhóm. Chúng em kết nối lại với mục đích duy nhất, đó là lan tỏa tình yêu thương cho những mảnh đời còn khó khăn”.

Với anh Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai, việc được bình chọn là một trong 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019 cũng là sự ghi nhận xứng đáng. Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai được thành lập vào tháng 9-2018, hiện có hơn 800 thành viên sẵn sàng hiến máu, đặc biệt là khi có trường hợp bệnh nhân cần máu gấp; đồng thời tuyên truyền, vận động người thân, bạn bè tham gia, bổ sung vào ngân hàng máu của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Bản thân anh Vũ cũng đã 30 lần tình nguyện hiến máu cứu người. Ngoài ra, anh còn cùng các thành viên câu lạc bộ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Xuân tình nguyện, Nồi cháo yêu thương… Anh Vũ cho biết: “Đang còn trẻ, bản thân tôi luôn muốn làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Khi đem đến niềm vui cho mọi người, chúng tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp, hạnh phúc”.

Trong số những cá nhân được tuyên dương còn có anh Nguyễn Đình Nhân-Bí thư Đoàn cơ sở Phòng An ninh đối nội (Công an tỉnh) là tấm gương sôi nổi trong phong trào tình nguyện, bám cơ sở để kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia; thầy giáo Đỗ Văn Minh-Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh) với nhiều sáng kiến hữu ích trong công tác dạy và học; 2 vận động viên Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh (Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai); thầy Hoàng Việt Trung-Bí thư Đoàn trường THPT Plei Me (huyện Chư Prông); anh Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX FAOS (huyện Chư Pưh). Mỗi người một lĩnh vực, một hướng đi riêng nhưng đều có điểm chung là nỗ lực không ngừng để khẳng định bản thân, sống có ích và khát khao cống hiến xây dựng quê hương.