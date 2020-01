Gia Lai: Nhiều sân chơi ý nghĩa, hấp dẫn cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống học sinh-sinh viên (HS-SV) Việt Nam (9/1/1950-9/1/2020), nhiều chương trình, hoạt động đã được tổ chức nhằm tạo cho HS-SV cơ hội vui chơi, trải nghiệm; qua đó giúp gắn kết, thúc đẩy các hoạt động phong trào.





Đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”



Trong Ngày truyền thống HS-SV, Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Ngày hội “Sáng tạo trẻ” và tư vấn hướng nghiệp năm 2020 với sự tham gia của hơn 300 HS-SV. Mở đầu ngày hội, anh Phan Hồ Giang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn-đã ôn lại truyền thống 70 năm ngày HS-SV Việt Nam, những kết quả nổi bật trong phong trào của HS-SV tỉnh Gia Lai, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Sinh viên Huỳnh Ngọc Đủ (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-phân hiệu Gia Lai) được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn vì có thành tích trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Ảnh: P.L





Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và HS-SV đã được tham quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm, mô hình sáng tạo của HS-SV như: “Cánh tay robot vận chuyển hàng hóa” của học sinh Nguyễn Đỗ Quốc Anh (lớp 12A1, Trường THPT Pleiku); “Cảnh báo, điều khiển nguồn các thiết bị điện” của tác giả Đỗ Ngọc Chí Công (lớp 11A2, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku); “Sử dụng nguồn nguyên liệu phế thải để thiết kế xe đạp tập thể dục chuyển hóa cơ năng thành điện năng tích hợp máy đánh giá tình trạng sức khỏe” của em Nguyễn Nhật Hoàng (lớp 11C4, Trường THPT chuyên Hùng Vương); “Ứng dụng hỗ trợ tìm kiếm ẩm thực Gia Lai” của học sinh Vũ Tiến Đạt (11A1, Trường THPT Ia Ly, huyện Chư Pah); “Hồ lô Tây Nguyên” của nhóm tác giả Rơ Châm Toàn, Ksor Ngyên (Trường THPT Phạm Văn Đồng, huyện Ia Grai); “Dịch vụ thú cưng tổng hợp” của sinh viên Lê Doãn Trung (Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai)… Tất cả các mô hình, dự án đều đã đạt giải cao tại cuộc thi do các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức.



Để khích lệ các cá nhân, tập thể phát huy tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho 24 tác giả, nhóm tác giả tiêu biểu trong phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” khối HS-SV giai đoạn 2017-2019. Thành công với mô hình “Sử dụng nguồn nguyên liệu phế thải để thiết kế xe đạp tập thể dục chuyển hóa cơ năng thành điện năng tích hợp máy đánh giá tình trạng sức khỏe” khi đạt giải tư cuộc thi sáng tạo thanh-thiếu niên, nhi đồng toàn quốc năm 2019, em Nguyễn Nhật Hoàng (lớp 11C4, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ: “Việc nghiên cứu giúp em năng động và biết thêm nhiều kiến thức các lĩnh vực. Bằng khen của Tỉnh Đoàn hôm nay là sự khích lệ để em tiếp tục theo đuổi niềm đam mê”.



Tiếp nối ngày hội là hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT trên địa bàn TP. Pleiku với mong muốn giúp các em chọn trường, chọn ngành học đúng sở thích, năng lực. Các chuyên gia tư vấn đến từ Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai, Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Hướng nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã thông tin về nhu cầu nguồn nhân lực, nghề nghiệp, việc làm trong giai đoạn hiện nay. Không khí buổi tư vấn càng lúc càng cởi mở với những trao đổi thẳng thắn, những thắc mắc của học sinh về việc chọn ngành, chọn trường sao cho phù hợp trước mùa đăng ký tuyển sinh. Tất cả đã được các thành viên Ban tư vấn giải đáp cặn kẽ.



Phiên chợ “made in sinh viên”



Trong ngày truyền thống HS-SV, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai tổ chức “Phiên chợ Tết quê” với 12 gian hàng của HS-SV trong trường. Mỗi gian hàng mang một phong cách riêng và đều do HS-SV phân chia nhau thực hiện. Phiên chợ “made in sinh viên” rất đa dạng sản phẩm: những chậu sen đá mini; gian hàng rau củ an toàn trồng trong khuôn viên nhà trường; gian hàng gà nướng-cơm lam, trà sữa, bánh bột lọc, xoài lắc, bánh tráng trộn…, giá cả phù hợp với túi tiền của HS-SV. Những tiếng cười nói, chào mời tạo nên khung cảnh thật rộn ràng, tươi vui. Trong số đó, gian hàng “Ai cần thì lấy” của Khoa Công tác xã hội thu hút khá đông người. Tại gian hàng này, những sản phẩm đã qua sử dụng được tặng lại cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ở trường. Em Đinh Y Thơl-lớp May thời trang 2019A1-cho hay: “Để chuẩn bị gian hàng tham gia tại phiên chợ, lớp em đã cùng nhau lên kế hoạch, phân công phần việc cụ thể cho từng người. Những hoạt động này giúp chúng em biết thông cảm, sẻ chia, gần gũi với nhau hơn”.

Gian hàng gây quỹ của Lớp may thời trang 2019A2 (Trường Cao đẳng Nghề Gia Lai). Ảnh: P.L





Anh Bùi Đức Dũng-Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Gia Lai-cho biết, khoản tiền các gian hàng thu được một phần được trích để gây quỹ Đoàn, một phần góp với kinh phí hiện có của Đoàn trường để trao 10 suất quà Tết và 5 suất học bổng cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Anh Dũng chuyện trò: “Những sân chơi như thế này được Đoàn trường thường xuyên tổ chức nhằm giúp HS-SV thoải mái sau giờ học căng thẳng, tạo sự gắn kết, gần gũi, giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp”. Trong khuôn khổ phiên chợ, HS-SV còn được tham gia nhiều trò chơi tập thể như: chuyền nước bằng ly nhựa, cột chân chạy đua, tìm dép tiếp sức, mò táo trong chậu nước… Những tiếng hò reo, tràng pháo tay cổ vũ ở mỗi trò chơi đã tạo nên không khí hết sức vui nhộn.



Hòa cùng không khí chung của Ngày truyền thống HS-SV Việt Nam, Trường THPT Anh hùng Núp (huyện Kbang) cũng tổ chức cho học sinh đến tham quan, tìm hiểu các ngành nghề tại Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai và Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai, tham quan một số danh lam thắng cảnh tại TP. Pleiku. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh thì phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tổ chức chương trình văn nghệ và chiếu phim lưu động. Trường Tiểu học số 2 thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa) tổ chức ngày hội trải nghiệm với các hoạt động thi thời trang, lửa trại, team building…



PHAN LÀI-NGỌC ĐIỆP