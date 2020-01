Gia Lai: Bình chọn 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019

(GLO)- Tỉnh Đoàn Gia Lai vừa công bố danh sách 10 công dân trẻ tiêu biểu năm 2019 do hội đồng gồm đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh bỏ phiếu bầu chọn. Đây là những cá nhân xuất sắc, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển của tỉnh ở nhiều lĩnh vực: môi trường, giáo dục, khởi nghiệp, quân sự, thể thao.

Anh Trần Vũ-Chủ nhiệm CLB Máu nóng Pleiku, một trong 10 gương mặt Công dân trẻ tiêu biểu năm 2019. Ảnh: H.Đ.T

10 công dân tiêu biểu gồm: Hoàng Việt Trung-Bí thư Đoàn trường THPT Plei Me (huyện Chư Prông); Đỗ Văn Minh-Phó Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư Pưh); Nguyễn Đình Trí-Phó Bí thư Đoàn xã Al Bá, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và Môi trường xã Al Bá (huyện Chư Sê); Trần Văn Công-Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã FAOS (huyện Chư Pưh); Trần Đăng Nam-Trợ lý Quân khí Ban Quân khí, Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đình Nhân-Bí thư Đoàn cơ sở An ninh đối nội Công an tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Tuấn Anh-vận động viên Câu lạc bộ Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai; Lê Văn Phúc-học sinh lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trưởng nhóm Fly to Sky; Trần Vũ-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Máu nóng Gia Lai.

Bên cạnh bầu chọn 10 công dân trẻ tiêu biểu toàn tỉnh, Tỉnh Đoàn cũng đã bầu chọn 90 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2019. Dự kiến, Tỉnh Đoàn sẽ tổ chức lễ tuyên dương 90 đảng viên trẻ tiêu biểu và tặng danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2019 vào dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2).