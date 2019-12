Gương mặt trẻ bền bỉ ghi dấu ấn Việt Nam với thế giới năm 2019

Âm thầm, bền bỉ tạo giá trị, góp phần nâng tầm hai chữ 'Việt Nam' trong mắt bạn bè quốc tế là điểm chung của các gương mặt trẻ như Phương My, Vũ Duy Thức...





Điểm luận văn ĐH 10/10, đoạt học bổng thẳng tiến sĩ 280.000 USD





Võ An Khương - Ảnh do nhân vật cung cấp





Võ An Khương (25 tuổi, cựu học sinh trường THPT chuyên Lê Hồng Phong TP.HCM) tốt nghiệp với điểm luận văn tuyệt đối 10/10 hệ kỹ sư tài năng ngành máy tính (ĐH Bách khoa, ĐHQG TP.HCM).



Khương từng có 6 công trình nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín và các hội nghị. Anh cũng từng đoạt nhiều học bổng quốc tế trước khi giành được học bổng vào 5 trường ĐH tại Mỹ và Nhật. An Khương sau đó chọn theo học tại University of California Irvine (Hoa Kỳ) với học bổng toàn phần hệ tiến sĩ trị giá 280.000 USD, nghiên cứu về AI và kết nối vạn vật (IoT) trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.



Chia sẻ về quan điểm sống với Tuổi Trẻ, An Khương nói: ‘Tôi gặp rất nhiều thất bại, nhưng không khiến tôi nản lòng, ngược lại việc càng khó càng thôi thúc tôi phải làm, đào sâu thêm. Với tôi, thà thất bại để biết mình đang ở đâu còn hơn sau này mãi day dứt vì đã không can đảm làm.



Cá nhân tôi nghĩ khi cố gắng hết sức suốt chặng đường dài thì sẽ luôn được đền đáp xứng đáng".



Tiến sĩ ĐH Stanford (Mỹ) Vũ Duy Thức (1982)





Tiến sĩ Vũ Duy Thức (trái) cùng các đồng nghiệp - Ảnh do nhân vật cung cấp





TS Vũ Duy Thức là sáng lập viên OhmniLabs, công ty vừa được hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản ANA (trị giá 15 tỉ USD) ký kết hợp tác vào tháng 10-2019. Trước OhmniLabs, Duy Thức từng là đồng sáng lập hai công ty Katango và Tappy được Google, Weeby mua lại.



OhmniLabs là công ty chế tạo robot có trụ sở chính tại Thung lũng Silicon (Mỹ), tập trung vào cung cấp các giải pháp robot theo nhu cầu. Công ty được thành lập vào năm 2015, do các chuyên gia hàng đầu về robot và khởi nghiệp công nghệ dẫn dắt, trong đó có tiến sĩ ĐH Stanford Vũ Duy Thức.



OhmniLabs nhận được nhiều sự quan tâm, ưu ái đặc biệt tại Mỹ, từng xuất hiện trên hàng loạt kênh truyền thông uy tín như New York Times, CNBC...





Dẫu sống và làm việc chủ yếu ở Mỹ, Duy Thức vẫn thường xuyên trở về với những dự án hỗ trợ giới trẻ trong nước tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI), như dự án dài hơi VietAI…



Trước đây, anh được cấp học bổng toàn phần bậc tiến sĩ tại bảy trường hàng đầu của Mỹ: MIT, Stanford, Carnegie Mellon, Berkeley...



Duy Thức tốt nghiệp tiến sĩ công nghệ thông tin (chuyên ngành trí tuệ nhân tạo) tại ĐH Stanford năm 28 tuổi.



Nói về tham vọng trong tương lai gần, Duy Thức chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "OhmniLabs chuẩn bị cho ra mắt một số sản phẩm mới với nền tảng tự động hóa việc di chuyển trong nhà, và nhằm vào một số lĩnh vực như bất động sản (dùng robot cho việc đến xem nhà, văn phòng, hoặc cho các khu dưỡng lão), và mua bán lẻ (dùng robot cho người sử dụng đi mua hàng hoá tại khu mua sắm, hoặc đi thăm quan cơ sở sản xuất)…".



Cao Thăng Nhật Minh (25 tuổi)





Nhật Minh (trái) trong ngày tốt nghiệp - Ảnh do nhân vật cung cấp





Tốt nghiệp nằm trong top sinh viên xuất sắc trường ĐH Toronto (Canada), Nhật Minh sau đó được nhận vào các tập đoàn tài chính, kiểm toán lớn hàng đầu tại Canada, Singapore. Hiện anh là giám đốc đầu tư của quỹ đầu tư công nghệ Emeraude tại Canada, đã kêu gọi thành công hơn 100 triệu USD từ các nhà đầu tư lớn như Accel, iNovia, Andreesen Horowitz…



Nhật Minh hiện là cố vấn và nhà đầu tư chiến lược cho các công ty thuộc vườn ươm thuộc Đại Học Toronto và Waterloo. Anh còn là nhà đồng hành của Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai của Deloitte Việt Nam và các dự án thiện nguyện khác khắp cả nước.



Nhật Minh chia sẻ với Tuổi Trẻ Online: "Tôi muốn góp phần đưa Việt Nam lên bản đồ công nghệ thế giới, thông qua đầu tư thông minh với nguồn vốn Việt và xây dựng doanh nghiệp với trí tuệ Việt. Tôi muốn thế giới biết rằng đằng sau các công ty tầm cỡ trong tương lai, có người Việt đứng và xây dựng. Cuối cùng, tôi muốn mang công nghệ về phục vụ xã hội Việt Nam".



Trang Bảo Khanh (33 tuổi)





Nữ tiến sĩ Trang Bảo Khanh (phải) cùng chồng, tiến sĩ Đoàn Xuân Quang Minh - Ảnh do nhân vật cung cấp





Nữ tiến sĩ 8X từ ĐH Lausanne (Thụy Sĩ) đã làm được một điều khiến nhiều người thán phục: Vừa sinh con, chăm con nhỏ một mình (vì chồng Khanh là một tiến sĩ làm việc ở Pháp) vừa hoàn thành đúng thời hạn học bổng tiến sĩ, có nhiều công trình quốc tế. "Tôi muốn nói rằng, khi nghị lực đủ lớn thì không có gì có thể cản chân phụ nữ", Bảo Khanh chia sẻ thông điệp sống.



Bảo Khanh tốt nghiệp ngành bác sĩ Đa khoa tại ĐH Y Dược TP.HCM. Sau bằng thạc sĩ Y học cộng đồng tại ĐH Y Debrecen (Hungary), bạn giành học bổng Marie Skłodowska-Curie bằng tiến sĩ ngành Sinh học tích hợp và mô hình (Integrated and Experimental computational biology) ở ĐH Lausanne (Thụy Sĩ). Nữ tiến sĩ 8X trên cũng từng có một số công trình nghiên cứu, báo cáo khoa học quốc tế liên quan đến lĩnh vực đang theo đuổi.





Gia đình nhỏ của Bảo Khanh - Ảnh do nhân vật cung cấp





Nguyễn Công Minh (18 tuổi)





Nguyễn Công Minh đang theo học tại Ba Lan - Ảnh do nhân vật cung cấp





Gia cảnh khốn khó, mẹ bán vé số, nhưng Nguyễn Công Minh vẫn học rất giỏi suốt thời phổ thông tại một "trường làng" thuộc tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh nhiều thành tích trong lĩnh vực sáng tạo khoa học công nghệ, bạn còn đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn tin học và được tuyển thẳng đại học KH Tự nhiên (ĐHQG TP.HCM) với suất học bổng toàn phần từ trường.



Minh sau đó tiếp tục nhận được học bổng du học toàn phần của Chính phủ Ba Lan. Câu chuyện vươn lên mạnh lẽ của Công Minh trở thành tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong nước.



Nói về dự định trong thời gian tới, Công Minh chia sẻ: "Trước mắt, tôi cố gắng học thật tốt tiếng Ba Lan cũng như các môn toán, lí, hóa theo chương trình mới vì cuối năm sẽ có một kì thi tuyển vào các trường đại học ở Ba Lan. Tôi dự định sẽ theo ngành công nghệ thông tin ở một trường đại học tại Warsaw hay Krakow".



Nhà thiết kế Trần Phương My (1988)





Nhà thiết kế Phương My - Ảnh do nhân vật cung cấp





Năm 2019 là một năm thăng hoa của Phương My. Trang phục của cô liên tiếp gây tiếng vang trong làng thời trang quốc tế khi được nữ danh ca đoạt 22 giải Grammy Beyonce (được BBC gọi tên Nữ ca sĩ quyền lực nhất thế giới 2018) chọn mặc tại buổi lễ trao giải AFI Life Achievement Award (Thành tựu trọn đời của Viện phim Mỹ), còn trang phục đầm cưới của cô được tạp chí Harper’s Bazaar (phiên bản Mỹ) xếp ngang với Valentino, Vera Wang và Giambattista Valli.



Trước đó, tháng 3-2019, cô là 1 trong 2 nhà thiết kế Việt được mời diễn chính thức tại môt trong những tuần lễ thời trang danh tiếng nhất thế giới - New York Fashion Week.





Một thiết kế của Phương My





Tốt nghiệp Đại học Academy of Arts (San Francisco, Mỹ), Phương My dấn thân vào lĩnh vực thời trang và ghi dấu ấn bằng việc được mời giới thiệu bộ sưu tập ở hàng loạt tuần lễ thời trang danh tiếng: New York Fashion Week 2011, Tokyo Fashion Fuse Show 2011, Dubai Fashion Week 2017… Nhà thiết kế 8X này là đối tác với các tạp chí thời trang hàng đầu thế giới như Vogue, Harper’s Bazaar, Elle, … và từng được chọn 1 trong 30 gương mặt ảnh hưởng dưới 30 tuổi của tạp chí Forbes.







Nhiều đối tác đến chia sẻ với tôi rằng con của họ rất thích theo đuổi ngành thời trang. Tôi nói nếu sau này con tôi như vậy thì tôi sẽ làm y hệt điều cha mẹ mình làm ngày xưa: Phản đối! Điều tôi muốn gửi gắm là nếu gia đình không ủng hộ mà mình còn không nỗ lực chứng minh, vượt qua được rào cản, "phép thử" này để sống chết với đam mê thì sau này rất khó thành công, bởi xã hội ngoài kia khắc nghiệt gấp 100 lần gia đình.

PHƯƠNG MY











Hiện tại, thương hiệu Phương My có mặt tại 30 cửa hàng trên 20 quốc gia như Ý, Pháp, Anh, Nhật Bản, Bỉ…



