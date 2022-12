Tuyển mẫu nhí: Cẩn thận kẻo mất tiền oan

(GLO)- Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều dòng tin đăng tuyển mẫu “nhí” chụp ảnh sản phẩm thời trang với mức thù lao khá hấp dẫn. Điều này vô tình đánh vào tâm lý “việc nhẹ, lương cao” của các bậc phụ huynh khiến không ít người đã phải mất tiền oan uổng.

Bẫy việc làm cuối năm: Cần cẩn trọng

Tuyển mẫu “nhí”, cha mẹ làm nhiệm vụ

Không quá khó để tìm thấy các dòng đăng tuyển mẫu nhí. Chỉ cần gõ trên thanh công cụ của Facebook, ngay lập tức sẽ hiện ra hàng loạt bài đăng tuyển mẫu nhí như “Tuyển mẫu ảnh nhí”, “Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam”, “Tuyển mẫu ảnh nhí 2022”… Lời mời chào cũng cực hấp dẫn khi bên cạnh mức lương, còn giúp cho trẻ phát triển tài năng, thêm kỹ năng sống… Đặc biệt, ai cũng có thể tham gia khi chỉ cần có con từ 2-10 tuổi. Mỗi gia đình tham gia đều có thể lấy hàng về nhà tự chụp và chuyển file, nhận thù lao. Bên dưới, hàng trăm bình luận đề nghị inbox để tìm hiểu thêm và có nhu cầu đăng ký tham gia.

Nhiều Fanpage đăng tuyển mẫu nhí với lời mời hấp dẫn. Ảnh: P.V

Thực tế, hầu hết các trang nói trên đều có chung một phương thức lừa đảo. Chỉ cần nhắn tin cho fanpage, coi như người dùng đã “cắn câu” và được đưa vào một group chát để mời tham gia thử thách. Thử thách là chuyển khoản để mua sản phẩm hàng hiệu, số tiền tăng dần. Thông thường, thử thách thứ 1, 2, chúng trả hoa hồng và tiền làm nhiệm vụ, nhưng khi số tiền chuyển tăng cao, chúng giở trò.

Nếu cú pháp hoặc số tiền chuyển khoản sai sẽ phải chuyển lại cho đúng. Nếu không kịp thời hạn quy định của chúng, phải nộp thêm tiền để được gia hạn, lúc đấy mới được ứng tuyển và hoàn tiền. Nếu không đáp ứng các quy định trên, sẽ bị mất tiền. Đến giai đoạn này, sợ mất tiền nên phụ huynh thường chuyển thêm tiền. Sau đó, đối tượng sẽ yêu cầu chuyển tiếp, vì không đúng cú pháp, cứ như vậy, số tiền tăng dần.

Chia sẻ với Báo Quân Đội Nhân Dân, chị Nguyễn Nhung (quận Hà Đông, TP Hà Nội) cho biết: “Sau khi làm theo yêu cầu gửi ảnh của con cho bên tuyển dụng, tôi nhận được thông báo hệ thống đã xét duyệt con tôi trở thành người mẫu nhí cho thương hiệu thời trang YODY. Bé chỉ cần chụp ảnh, còn việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm do hệ thống lo. Với mỗi sản phẩm được bán ra thị trường, bé sẽ nhận được 10% doanh thu. Ngoài hưởng hoa hồng theo doanh thu, người mẫu nhí còn hưởng lương 5 triệu đồng/tháng. Sau khi được nghe tư vấn, tôi xác nhận con mình sẽ tham gia chương trình. Tư vấn viên đã đưa chúng tôi vào một nhóm làm việc khác trên Zalo với rất đông thành viên tham gia. Tại đây, tôi được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyển khoản để tạo đơn hàng, hoàn thành nhiệm vụ thì con mới được tuyển dụng chính thức. Với những đơn hàng đầu, giá trị thấp, họ sẽ hoàn tiền và hoa hồng đầy đủ để tôi tin tưởng. Đến những nhiệm vụ sau, đơn hàng giá trị cao thì sau khi thực hiện xong sẽ bị chặn liên lạc. Tôi đã bị lừa hơn 10 triệu đồng chỉ trong vòng hơn 2 giờ. Một số fanpage tuyển người mẫu nhí đã đóng do bị nhiều nạn nhân tố cáo, nhưng các đối tượng này lại mở ra trang khác để tiếp tục lừa đảo. Tôi rất mong cơ quan công an sớm vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo, không để có thêm nạn nhân”.

Tương tự, theo Báo Phụ Nữ, chị C.H. (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bị lừa 133 triệu đồng sau khi đăng ký cho con làm người mẫu trên trang “Tuyển mẫu ảnh nhí Việt Nam”. Còn chị P.T. (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) bị lừa trên 438 triệu đồng với chiêu lừa “thử thách” như trên sau khi vào trang “Mẫu nhí 5.0”.

Cảnh giác trước các chiêu trò “hoa hồng”

Thực tế, mặc dù các chiêu lừa đảo trên mạng xã hội liên tục được các cơ quan chức năng cảnh báo song “nhẹ dạ cả tin”, nhiều phụ huynh vẫn mắc bẫy và mất tiền. Trước tình có nhiều người bị lừa đã gọi điện, nhắn tin hỏi thương hiệu thời trang YODY về việc tuyển mẫu nhí, Công ty phải lên tiếng cảnh báo trên trang website, fanpage của công ty về việc nhiều cá nhân, tổ chức mạo danh để tuyển dụng người mẫu với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. YODY khẳng định, tất cả thông tin tuyển dụng của thương hiệu chỉ được đăng tải trên website chính thống: http://yody.vn. Hiện tại, YODY đang phối hợp với bộ phận pháp lý để giải quyết các nội dung tuyển dụng sai sự thật này.

Phía Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không cung cấp những thông tin cá nhân cho người lạ, người không quen biết trên không gian mạng; không kết bạn, không vào các nhóm Zalo, Facebook, Telegram… không quen biết. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tội phạm để phòng ngừa; trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc nghi vấn có hành vi thủ đoạn như trên.

PHƯƠNG VI (theo VnExpress, Báo Phụ Nữ, qdnd.vn, cand.vn)