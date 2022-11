Nghe "thầy bói phán", cô gái trẻ chuyển 2,2 tỉ đồng để mua tranh "giải hạn"

Sau khi chuyển 2,2 tỉ đồng cho “thầy bói” để mua tranh giải hạn, cô gái trẻ ở Bình Định dự định chuyển thêm tiền thì bị người thân phát hiện, tố giác vụ việc với cơ quan chức năng.





Ngày 3-11, Công an phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã bàn giao đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) cho Công an TP Quy Nhơn để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh sau khi bị công an tạm giữ



Trước đó, ngày 2-11, Công an phường Hải Cảng tiếp nhận tin tố giác tội phạm từ ông N.Đ.C. (53 tuổi) trình báo về việc con gái mình là N.T.N.H. (26 tuổi, cùng ngụ ở địa phương) vì tin theo lời đối tượng hoạt động bói toán, giải hạn nên đã bị chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng.



Qua xác minh, Công an phường Hải Cảng mời Minh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Minh thừa nhận đã cùng các đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo trên.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bằng hình thức bói bài Tarot, xem tướng, nhóm của Minh đã tiếp cận được nhiều người nhẹ dạ cả tin, trong đó có N.T.N.H. Cụ thể, sau khi xem bói cho H., Minh "phán" sắp tới gia đình H. sẽ gặp "đại nạn". Để tránh được "đại nạn" này, H. phải "giải hạn" với các hình thức khác nhau, tùy vào số tiền bỏ ra.



Tin lời Minh, đầu tháng 10 vừa qua, H. đã chuyển 2,2 tỉ đồng cho Minh để mua một bức tranh vẽ tay hình Đức Phật về "giải hạn" cho gia đình. Khi H. định chuyển thêm tiền cho Minh để tiếp tục "giải hạn" thì bị cha ruột phát hiện, tố giác vụ việc với cơ quan chức năng.



Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Minh khai nhận với thủ đoạn trên, thời gian qua Minh cùng nhóm đối tượng đã lừa nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng nhằm chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân.

Theo Đức Anh (NLĐO)