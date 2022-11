71 người phê ma túy tại quán karaoke ven biển Đà Nẵng

Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đột kích một quán karaoke ven đường biển Nguyễn Tất Thành, phát hiện 71 người đang sử dụng ma túy.



71 nam nữ thanh niên sử dụng ma túy tại quán karaoke ở Đà Nẵng



Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình, lúc 0 giờ 30 ngày 13-11, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phát hiện trong một quán karaoke trên đường Nguyễn Tất Thành nghi vấn khách sử dụng ma túy nên kiểm tra hành chính.



Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại 8 phòng hát karaoke của quán có 71 người cả nam lẫn nữ đang có hành vi sử dụng ma túy.



Khám xét nhanh, lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật, phương tiện những nhóm người này dùng để sử dụng ma túy.



Hiện những người này đang được Công an quận Thanh Khê tạm giữ để thử test nhanh và điều tra, xử lý.



Theo Hải Định (NLĐO)