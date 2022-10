Phú Thiện tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh

(GLO)- Ngày 10-10, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (xã Chrôh Pơnan) tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho hơn 400 học sinh và giáo viên nhà trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Ảnh: Ngọc Anh

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã giới thiệu cho các em học sinh và giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ; những quy định mới của pháp luật về an toàn giao thông; hướng dẫn đi đúng làn đường, phần đường và chấp hành các quy định về đèn tín hiệu giao thông; các lỗi mà học sinh thường mắc phải khi tham gia giao thông; các biện pháp đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông…

Qua buổi tuyên truyền nhằm giúp cho các em học sinh và giáo viên nâng cao hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ và chấp hành tốt các quy định về trật tự an giao thông nhằm ngăn ngừa xảy ra tai nạn.