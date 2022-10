Phiên dịch viên cầm đầu nhóm cướp tài sản của khách Trung Quốc

Nguyễn Văn Trương, vốn làm phiên dịch cho anh S (người Trung Quốc), cùng 3 đối tượng khác rủ anh S đi uống rượu, sau đó tiến hành khống chế, vừa cướp tài sản vừa tống tiền người thân của anh S.



Các đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội)



Ngày 22/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Cầu Giấy vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản của người nước ngoài.



Bốn đối tượng gồm Nguyễn Văn Trương (sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại xã Thái Hưng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), Lại Văn Hải (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Hộ Đáp, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Trương Văn Yêu (sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Trần Thùy Liên (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định được, Nguyễn Văn Trương có quen biết và làm phiên dịch tiếng Trung Quốc cho anh S. (sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc), hiện trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.



Chiều 13/10, Trương rủ Liên, Hải, Yêu lên Hà Nội chơi, đi ăn tối và rủ anh S ra quán ngồi cùng. Sáng 14/10, do thiều tiền tiêu xài, Trương nảy sinh ý định cướp tài sản của anh S và rủ Liên, Hải, Yêu cùng tham gia.



Đến 16 giờ ngày 14/10, Trương gọi điện rủ anh S. đến nhà nghỉ ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội để uống rượu.



Khi anh S. đến, các đối tượng khống chế anh S. rồi dùng băng dính quấn chặt chân và tay. Nguyễn Văn Trương bắt anh S. gọi điện cho người quen chuyển 60 triệu đồng vào tài khoản của mình.



Sau đó, các đối tượng lấy của anh S. khoảng 20 triệu đồng, 100 USD, 15.000 Peso, 1 chiếc điện thoại iPhone 13 Promax, 1 điện thoại iPhone 12 promax cùng một số đồ vật khác.



Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Cầu Giấy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng.



Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)