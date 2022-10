Cô gái cùng bạn trai mới dọa tung clip "nóng" để tống tiền tình cũ

Sau khi chia tay, Trần Thị Thanh (32 tuổi) đã cùng bạn trai mới lên kế hoạch tống tiền, ép tình cũ phải đưa 80 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip "nóng" lên mạng.





Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Thị Thanh (32 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Điệp (43 tuổi, trú tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản". Cơ quan điều tra xác định, Thanh và Điệp hiện đang có mối quan hệ tình cảm - theo Tiền Phong.



Thông tin cụ thể vụ dọa tung clip "nóng" để tống tiền tình cũ từ SGGP: Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp đã có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của anh P.A.T. về việc sẽ gửi video quay cảnh quan hệ tình dục giữa anh P.A.T. và Thanh cho gia đình anh P.A.T. và phát tán lên mạng xã hội để buộc anh P.A.T. phải đưa cho Trần Thị Thanh và Nguyễn Văn Điệp số tiền 80 triệu đồng.



Lo sợ Thanh và Điệp phát tán video nhạy cảm của mình, nên khoảng 18 giờ 40 phút ngày 27/9, tại quán cà phê V. (thuộc địa bàn thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa), anh P.A.T. đã đồng ý giao cho Thanh số tiền 80 triệu đồng, trong đó, giao trực tiếp 20 triệu đồng tiền mặt và 60 triệu đồng sẽ chuyển khoản sau.



Ngay khi Thanh vừa nhận tiền thì bị lực lượng công an bắt quả tang.



Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.



