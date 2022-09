TT-Huế: Tạm giữ hình sự nam thanh niên tống tiền tình nhân đã có chồng

Cơ quan công an ở Thừa Thiên Huế tạm giữ hình sự đối tượng nam thanh niên do có hành vi tống tiền tình nhân là một người phụ nữ đã có chồng.





Ngày 5/9, theo tin từ Công an TP.Huế, cơ quan này đã tạm giữ hình sự đối tượng N. P. T (SN 1996, trú tại phường An Hòa, TP.Huế) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, chị Lê Thị H (SN 1994, trú tại huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế (tên bị hại được thay đổi) quen biết với N. P. T. Quá trình quen biết, giữa chị H và T nảy sinh tình cảm và cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau.



Công an lấy lời khai N.P.T. - đối tượng tống tiền tình nhân đã có chồng. Ảnh: C.A.



Lo sợ bị chồng phát hiện nên sau đó chị H chủ động dừng lại, không cho T. quan hệ tình dục nữa. Lúc này, T đe dọa chị H và buộc chị này phải đưa tiền 2.000.000 đồng, nếu không đưa tiền thì T sẽ đăng chuyện quan hệ tình dục giữa hai người lên mạng và cho chồng chị H biết.



Chiều ngày 4/9/2022, T nhắn tin đe dọa chị H buộc chị này phải đưa cho T số tiền 2.000.000 đồng và hẹn gặp tại nhà nghỉ Q. T (địa chỉ ở phường An Hòa, TP.Huế).



Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, theo lời hẹn của T, chị H đến nhà nghỉ và đưa cho T số tiền 2.000.000 đồng. Khi T đang nhận tiền từ chị H thì bị cơ quan công an bắt quả tang. Tại cơ quan công an, T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

