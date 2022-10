Thiếu niên 13 tuổi trốn trên mái nhà, vờ bị bắt cóc để 'tống tiền' cha mẹ

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại Quảng Trị, đó là 1 thiếu niên giả vờ bị bắt cóc để... 'tống tiền' cha mẹ.





Chiều 30.9, Công an H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tìm thấy một học sinh giả vờ bị bắt cóc, nhằm tống tiền cha mẹ để chơi game.



Trước đó, sáng cùng ngày, Công an H.Triệu Phong tiếp nhận đơn trình báo của ông L.V.B (52 tuổi, trú thôn Lệ Xuyên, xã Triệu Trạch, H.Triệu Phong) về việc vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 29.9, ông B. cùng vợ (bà N.T.M.H) vào nhà anh H., con bác ruột cùng thôn chơi. Khi về nhà thì không thấy con trai là L.V.M.Đ (13 tuổi, học sinh lớp 8). Gia đình tìm kiếm nhiều nơi vẫn không thấy.





Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Thanh Lộc



Đến khoảng 20 giờ 40 phút cùng ngày, từ tài khoản Facebook “Lê Bình” nhắn vào tài khoản Facebook “Lê Thị Thu Hồng” (con gái ông B.) với nội dung: “Đòi chuyển 50 triệu đồng vào số tài khoản 19038541802***, chủ tài khoản tên Kiều Công Kiên, nếu báo công an và không chuyển tiền thì con mày không sống nổi đâu”.



Nhận được tin báo, Công an H.Triệu Phong đã tập trung lực lượng điều tra, xác minh và nhận định nhiều khả năng L.V.M.Đ. vì thiếu tiền chơi game nên đã tự tạo ra vụ việc bắt cóc, tống tiền.



Đúng như nhận định trên, khoảng 12 giờ 30 ngày 30.9, khi phía công an và gia đình dùng tài khoản Facebook "Lê Thị Thu Hồng" nhắn tin, đề nghị chụp ảnh cháu Đ. xem có an toàn không mới thực hiện chuyển tiền thì Đ. đã làm theo.



Từ hình ảnh đó, lực lượng công an nghi ngờ Đ. trốn trên trần nhà (phần dưới của mái tôn) nên trèo lên kiểm tra và phát hiện Đ. Hiện vụ việc "bắt cóc giả" đang được Công an H.Triệu Phong tiếp tục làm rõ, xử lý.

Theo Nguyễn Phúc (TNO)