Khởi tố 2 bị can dùng clip 'nóng' tống tiền người phụ nữ ở Quảng Nam

Hai bị can dùng clip 'nóng' đe dọa, tống tiền người phụ nữ ở Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.





Sáng 24.9, Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên vừa thực hiện khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đặng Văn Thêm (23 tuổi, ở H.An Lão, TP.Hải Phòng) và Trần Đình Trung (22 tuổi, ở xã Duy Vinh, H.Duy Xuyên) để tiếp tục điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.





Đặng Văn Thêm. Ảnh: C.X



Theo kết quả điều tra, trong năm 2021, Thêm dùng tài khoản Facebook có tên Nguyễn Ngọc Hưng để làm quen với chị M. (ở H.Duy Xuyên).



Sau một thời gian trò chuyện, chị M. để lộ những clip nhạy cảm của cá nhân cho Thêm biết. Sau đó, Thêm dùng những clip “nóng” này gửi cho bạn bè Facebook của chị M. nhằm đe dọa, buộc chị M. phải chuyển 3 triệu đồng.



Trong số những người nhận được các clip có Trần Đình Trung. Cũng như Thêm, Trung tạo tài khoản Zalo, Facebook để đe dọa, tống tiền chị M.



Qua thời gian thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trung.



Mới đây, Công an H.Duy Xuyên phối hợp với Công an TP.Hải Phòng thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thêm.



Hiện vụ dùng clip "nóng" để tống tiền người phụ nữ ở Quảng Nam đang được điều tra, mở rộng.

Theo Mạnh Cường (TNO)