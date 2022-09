"Hotgirl Bắc Giang" bị tố lừa đảo 17 tỉ xuất hiện ở Bình Thuận, công an mời lên làm việc

N.T.V.A. (27 tuổi, quê Bắc Giang) là người bị tố lừa đảo nhiều tỉ đồng được người dân tìm thấy trên địa bàn huyện Bắc Bình, Bình Thuận và được mời về công an địa phương làm việc.





Chiều ngày 17.9, nguồn tin xác tín từ địa phương xác nhận N.T.V.A được người dân tìm thấy ở xã Bình Tân, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. Sau đó, V.A. được mời về trụ sở công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình làm việc.



Do Công an TP Phan Thiết trước đó tiếp nhận đơn tố cáo V.A của một người dân nên sau khi được thông báo, đơn vị này đã cử lực lượng tới công an xã Bình Tân xác minh, làm việc với chị A. theo đúng thẩm quyền.



Công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình bên trong UBND xã, nơi V.A. được mời về làm việc. Ảnh: DT



Khi được hỏi vì sao chị A. có mặt tại địa phương, nguồn tin cho biết chị A. đến nhà một người bạn là người dân ở xã Bình Tân chơi nhiều ngày qua. Sau nhiều giờ làm việc, đến khoảng 17h30 cùng ngày, tổ công tác của công an TP Phan Thiết đưa chị A. rời khỏi công an xã Bình Tân, huyện Bắc Bình.



Trước đó, ông N.M.N. (37 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) tố cáo N.T.V.A. dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự xưng là người của "Tổng cục 5" và là giám đốc của 1 công ty ở tỉnh Bình Thuận, dựng lên nhiều câu chuyện "như phim" để chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng.





Người phụ nữ tìm thấy V.A. tại xã Bình Tân có mặt trước phòng làm việc công an xã Bình Tân chiều 17.9. Ảnh: CTV



Công an tỉnh Bắc Giang hướng dẫn anh N. tố cáo đến Công an tỉnh Bình Thuận và hiện tại đơn được chuyển đến Công an TP Thủ Đức, TPHCM, để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Ngoài ra, cũng có người khác tố cáo bị V.A. lừa gia đình số tiền 17 tỉ đồng. Thực hư việc này thế nào, hiện cơ quan công an đang xác minh làm rõ theo đúng quy định pháp luật.

Theo DUY TUẤN (LĐO)