Nhóm tuổi teen "xài lại chiêu cũ" trong hàng loạt vụ cướp ở Tây Ninh

Nhóm thanh niên này gây ra hàng loạt vụ cướp theo cách thức giống nhau.





Ngày 21-8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ nhóm thanh niên trên địa bàn để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Các đối tượng gồm: Võ Minh Nghĩa, Ngô Duy Khanh, Cao Thế Huy, Nguyễn Phạm Minh Nghĩa, Nguyễn Hảo Phát, Trương Thành Đạt (tuổi từ 17 đến 18, cùng ngụ tỉnh Tây Ninh).





Nhóm thanh niên bị bắt



Theo công an, tối 19-8, nhóm cướp này chặn xe của ông ông P.Đ.C (48 tuổi, ngụ huyện Gò Dầu) để cướp điện thoại di động và tiền mặt.



Nhận tin báo, Công an huyện Gò Dầu phối hợp với công an các xã bố trí lực lượng bắt giữ Huy và Nghĩa, thu giữ 1 điện thoại di động và 143.000 đồng.



Tại trụ sở công an, Nghĩa và Huy khai ra 4 đồng phạm khác.





Hung khí được nhóm cướp sử dụng



Nhóm này khai thường rủ nhau đi nhậu rồi chờ đêm xuống chạy xe máy trên các tuyến đường ở xã Hiệp Thạnh, Phước Thạnh, Bàu Đồn tìm người dân đi xe một mình để bám theo. Khi tới đoạn vắng vẻ, nhóm này sẽ vượt lên chặn đầu xe, dùng gậy 3 khúc, dao tự chế tấn công để cướp tài sản. 7 vụ trước đó được nhóm Nghĩa thực hiện theo cách này trên địa bàn huyện Gò Dầu.

Theo Thảo Nguyễn (NLĐO)