Bình Định: Tạm giữ hình sự gã thanh niên 'yêu' bạn gái 12 tuổi

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với Đặng Công Khải (25 tuổi; ngụ xã Tây Phú, huyện Tây Sơn) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.





Nghi phạm "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" hiện đang bị tạm giữ hình sự là Đặng Công Khải (25 tuổi, ở thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). Nạn nhân trong vụ án này là cháu T.K.N. (12 tuổi, ở thôn 3, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn).



Theo thông tin ban đầu, thời gian gần đây, giữa Đặng Công Khải và bé T.K.N. (12 tuổi; ngụ xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) quen biết nhau qua mạng xã hội. Sau thời gian "tìm hiểu", tối 25-7, Khải hẹn bé N. đến chở đi chơi. Sau đó, Khải chở N. về nhà mình rồi quan hệ tình dục.



Đến sáng 27-7, trong lúc ở nhà Khải, nhận được tin gia đình tìm kiếm mấy ngày qua nên N. đón xe buýt về nhà. Sau khi gia đình gặng hỏi, N. mới kể lại vụ việc trên.



Sau khi xác minh đơn tố cáo của gia đình N., ngày 30-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn tiến hành xác minh vụ việc, đồng thời triệu tập Đặng Công Khải đến làm việc. Tại đây, Khải khai nhận đã quan hệ tình dục với N.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ đó, Công an huyện Tây Sơn nhận thấy Khải quan hệ tình dục với N. khi N. chưa đủ 13 tuổi nên đã phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Công an huyện Tây Sơn đã ra lệnh bắt, tạm giữ Khải trong trường hợp khẩn cấp. Hiện, Công an huyện Tây Sơn đang hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu để chuyển vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



