3 chiến sĩ Công an cứu sống thiếu nữ đuối nước

3 chiến sĩ Công an đã tiến hành sơ cứu cho một người phụ nữ bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) . Ảnh cắt từ clip/PLO

Chiều 21-8, ông Nguyễn Văn Phú-Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa có 1 thiếu nữ bị đuối nước tại bãi tắm Cửa Tùng và may mắn được cứu sống.



Trước đó, chiều 21-8, tại bãi tắm Cửa Tùng có 1 thiếu nữ bị đuối nước. 3 chiến sĩ Công an có mặt tại bãi tắm phát hiện nạn nhân bị đuối nước đã nhanh chóng cùng người dân tham gia cứu vớt và tiến hành sơ cứu kịp thời. Sau khoảng 45 phút, thiếu nữ đã dần tỉnh lại và được lực lượng y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu.



3 chiến sĩ Công an tham gia sơ cứu gồm: Thiếu tá Lê Hồng Phong (Trưởng Công an xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh), Trung úy Đinh Xuân Cường (cán bộ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị) và Thượng úy Trần Đức Châu (cán bộ Công an TP. Đông Hà).



Được biết thiếu nữ trên 19 tuổi (ngụ tại tỉnh Thừa Thiên-Huế) gặp nạn ở thời điểm đến Cửa Tùng du lịch, tắm biển.



Hiện, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi tích cực ở cơ sở y tế.



GIA BẢO (tổng hợp)