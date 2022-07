Thanh niên 20 tuổi chặn đường đâm chết nữ sinh Học viện Ngân hàng

Hoàng Tuấn An đứng rình nữ sinh đi làm thêm về buổi đêm rồi rút dao đâm chết nạn nhân dù hai người từng có thời gian quan hệ tình cảm.



Hiện trường vụ nữ sinh H bị An đâm chết. Ảnh: V.H





Ngày 20.7, thông tin từ TAND TP.Hà Nội, đơn vị này đang nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử với Hoàng Tuấn An (20 tuổi, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) về tội "Giết người" có khung hình phạt cao nhất lên đến tử hình với tình tiết côn đồ.



Theo cáo trạng, năm 2019, khi mới 17 tuổi, An có quan hệ tình cảm với nữ sinh Hoàng Thị Ngọc H, cùng tuổi.



Đầu năm 2021, gia đình H (lúc này H đang là sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngân hàng) ngăn cấm không cho con gái yêu đương với An. Cùng thời gian này, giữa An và thiếu nữ thường xuyên mâu thuẫn, do đó, anh ta nảy sinh ý định giết chết H.



Khoảng 16h30 ngày 22.12.2021, An mua một con dao nhọn để làm hung khí gây án. 4 tiếng sau, thanh niên này cất con dao trong túi quần và đi xe máy đến nơi H làm việc.



Do biết trước sau khi tan giờ làm, H đi về qua đường thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, nên An đi xe máy về đoạn gần hồ nước để chờ.



Đến 22h30 cùng ngày, khi thấy H đi về ngang qua, An phóng xe máy và vượt lên trước xe của cô gái. Tới cổng nghĩa trang liệt sĩ, An dựng xe máy ở mép đường, đón đợi H.



Sau đó, anh ta chặn xe H. Lúc này, H nói: "Muốn gọi người ra hay thế nào?" thì An trả lời: "Muốn nói chuyện".



Nghe xong câu nói của chị H sẽ gọi người ra, An rút con dao mang theo, đâm nạn nhân nhiều nhát khiến cô gái tử vong tại chỗ.



Lúc này, thấy H ngã gục xuống đường, An cũng dùng dao đâm vào cổ mình để tự tử. Trong tình huống đó, bất ngờ có nam thanh niên đi qua, thấy sự việc đã lao vào khống chế An, tước con dao vứt ra xa.



Đồng thời, anh này hô hoán mọi người đưa An về trụ sở công an huyện Hoài Đức.



Đại diện gia đình nạn nhân đề nghị xử lý nghiêm An theo quy định pháp luật. Họ cũng yêu cầu bị can bồi thường theo pháp luật.



https://laodong.vn/phap-luat/thanh-nien-20-tuoi-chan-duong-dam-chet-nu-sinh-hoc-vien-ngan-hang-1070382.ldo

Theo Việt Dũng (LĐO)