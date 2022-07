Mang 4 can xăng tới nhà người tình tự thiêu

Bị người đàn ông đã có gia đình nói lời chia tay, người phụ nữ ở Thanh Hóa mang 4 can xăng (tổng cộng 80 lít) tới nhà người tình rồi phóng hỏa tự thiêu.





Ngày 3-7, Công an huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo vụ việc một người phụ nữ mang xăng tới nhà người tình ở xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành phóng hỏa tự thiêu.





Hình ảnh người phụ nữ tự thiêu trước nhà ông Th. - Ảnh cắt từ clip



Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ 30 ngày 1-7, bà Đ.T.B. (SN 1979; ngụ xã Thạch Sơn, huyện Thạch Thành) đi xe máy chở theo 4 can xăng (loại 20 lít), đến nhà ông P.V.Th. (SN 1976; ngụ thôn Vân Lương, xã Thạch Tiến, huyện Thạch Thành).



Khi tới nhà ông Th., bà B. đổ xăng ra sân nhà thì vợ ông Th. phát hiện và hô hoán hàng xóm. Lúc này, bà B. đổ xăng lên người rồi chạy vào cổng nhà ông Th. phóng hỏa tự thiêu.



Dù đã được người dân, Công an xã Thành Tiến có mặt kịp thời dập lửa cứu người, thế nhưng do bị bỏng quá nặng, nạn nhân đã tử vong khi được đưa tới bệnh viện.



Qua ghi nhận hiện trường, cơ quan công an tìm thấy một bức thư để lại được cho là của bà B. có nội dung trách móc ông Th. lạnh nhạt, đòi chia tay, vì trước đó 2 người đã có thời gian qua lại với nhau.



Làm việc với cơ quan chức năng, ông Th. thừa nhận thời gian trước ông và bà B. có đi thu mua gỗ keo tràm với nhau và phát sinh tình cảm ngoài luồng. Tình cảm giữa hai người được giấu kín với vợ, chồng và gia đình hai bên.



Gần đây, mỗi lần gặp nhau, ông Th. nói với bà B. là không muốn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng với bà này nữa vì thấy có lỗi với vợ con. Trước khi bà B. mang xăng tới nhà tự thiêu, giữa người phụ nữ này và ông Th. không có sự liên lạc, trao đổi với nhau.



Được biết, nạn nhân B. đã có chồng và 3 con, làm nghề tự do và hiện sống ly thân với chồng. Ông Th. làm nghề thu mua gỗ keo tràm và đã có vợ con. Tình cảm vợ chồng ông Th. bình thường, không có mâu thuẫn gì.



Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Thạch Thành phối hợp điều tra, làm rõ.



Theo TUẤN MINH (NLĐO)